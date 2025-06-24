حين احترق الجسد بنور السماء، الكنيسة تحيي ذكرى نياحة السائح أبو نفر

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس أبو نفر السائح، أحد أشهر آباء البرية الذين عاشوا حياة النسك والانفراد والتجرد الكامل عن العالم.

قصة القديس أبو نفر

ويُعد القديس أبو نفر من أعلام السواح الذين تركوا كل شيء وخرجوا إلى براري الصعيد، باحثين عن الله في صمت الوحدة وخشوع التأمل. وقد روت سيرته القديس بفنوتيوس، الذي قاده الشوق الإلهي لرؤية عبيد الله السواح، حتى وجده في برية نائية، مستور الجسد بشعر رأسه ولحيته، لا يملك من الدنيا سوى نخلة وعين ماء.

وبحسب الرواية الكنسية، دخل القديس بفنوتيوس عمق البرية ليقابل مجموعة من السواح، كان من بينهم القديس أبو نفر، الذي عاش ستين عامًا لم يرَ فيها وجه إنسان. وكان طعامه من نخلة تطرح اثني عشر عرجونًا في السنة، يتناول منها عرجونًا واحدًا كل شهر، ويشرب من عين ماء بجوارها.

وكشف القديس أبو نفر خلال اللقاء عن رحلته الروحية، مشيرًا إلى أنه ترك ديرًا عامرًا بالرهبان بعدما سمع منهم عن السواح الذين يعيشون في عزلة تامة عن العالم. وقال بفنوتيوس في كتابه إنه حين رآه لأول مرة ظنه روحًا، لكنه طمأنه، وصلى أمامه، ودعاه باسمه، فهدأ روعه، وجلسا معًا يتحدثان بعظائم الله.

وفي ختام اللقاء، نزل ملاك من السماء ليخبر القديس أبو نفر بقرب ساعة انتقاله، فاحتدم جسده كالنار، وسجد للرب، ثم أسلم الروح بين يدي القديس بفنوتيوس، الذي دفنه في مغارته.

ويُروى أنه ما إن تم الدفن، حتى جفت عين الماء، وسقطت النخلة، وكأن الطبيعة أنهت رسالتها مع قديسها، فعاد بفنوتيوس إلى العالم، حاملًا شهادة حية عن رجال نذروا حياتهم في البرية، بعيدًا عن ضجيج البشر، صامتين، لكن صلاتهم كانت تملأ السماء.

تُخلد الكنيسة ذكراهم، لا باعتبارهم مجرد نسّاك، بل شهودًا لحياة روحية متجردة، تُلهب قلوب الباحثين عن النور الإلهي، وتُعيد تعريف الصمت كأعلى مراتب العبادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.