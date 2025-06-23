الإثنين 23 يونيو 2025
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محافظات

التحفظ على سيارة نصف نقل بالإسماعيلية لإلقاء مخلفات (صور)

السيارة خلال ضبطها،فيتو
السيارة خلال ضبطها،فيتو

قامت لجنة خدمات مدينة المستقبل في محافظة الإسماعيلية، بحضور أحمد الصولي رئيس اللجنة، بضبط أحد سيارات النصف نقل بإلقاء القمامة في الطريق الخلفي بمدينة المستقبل.  

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التحفظ على السيارة 

وأوضحت مها السيد رئيس مركز ومدينة أبوصوير، أنه تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سائقها؛ وذلك لمخالفته وإلقاء القمامة في الأماكن الغير مخصصة لتجميع القمامة.

 

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية 

السيارة خلال ضبطها،فيتو
السيارة خلال ضبطها،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف أعمال رفع القمامة والمخلفات والتأكيد على المشاركة المجتمعية في الحفاظ على نظافة أحياء ومدن وقرى المحافظة؛ للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة. 


ومن جهة أخرى تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ١٠ حتى ٢٧ يونيو٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

 

حيث شهد اليوم الإثنين تنفيذ إزالة لـ ٩ حالات تعدٍّ على مساحة قيراطين وسهم واحد و٩٤٠م٢ بمركز ومدينة القنطرة غرب، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة ٢٦، والتي نُفذت بنطاق المركز، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ونائب رئيس المركز ووقوات إنفاذ القانون. 

 

السيارة خلال ضبطها،فيتو
السيارة خلال ضبطها،فيتو

وكان بيان الإزالات كالتالي:  تنفيذ إزالة لعدد ٦ حالات متغير غير قانوني بمساحة ٩٤٠م٢، كذلك تنفيذ إزالة لعدد ٣ حالات تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي زراعية أملاك خاصة بمساحة قيراطين وسهم واحد.

 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

السيارة خلال ضبطها،فيتو
السيارة خلال ضبطها،فيتو

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٦ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٠ حتى٣٠ مايو ٢٠٢٥، وجاري تنفيذ أعمال المرحلة الثانية في الفترة من ١٠ حتى ٢٧ يونيو ٢٠٢٥ والمرحلة الثالثة في الفترة من ٥ حتى ٢٥ يوليو ٢٠٢٥.
 

 

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