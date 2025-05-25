بالأسماء، ضحايا حادث بيارة الصرف الصحي بالإسماعيلية

حصلت "فيتو" على أسماء العمال ضحايا حادث بيارة الصرف الصحي الذى وقع اليوم الأحد، بالمنطقة الصناعية بأبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

حيث توفي كل من اسلام محمود محمد، و محمد عرابي عبدالحكيم، ووائل محمد السيد.



وتوفي 3 عمال اليوم الأحد أثناء عملهم في تطهير بيارة صرف صحي بالمنطقة الصناعية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

مصرع ثلاثة عمال بالصرف الصحي

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية، بلاغًا يفيد بإصابة 3 عمال باختناق إلا أنهم توفوا باستقبال المجمع الطبي بالاسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية ممثلة في قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادثة.



وتبين من التحريات الأولية، أن العمال كانوا يعملون في تنظيف أحد بيارات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية حيث تعرضوا للاختناق.

انتقال سيارات الإسعاف

و دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، إلا أن العمال لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل طوارئ المجمع الطبى في الإسماعيلية.



وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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