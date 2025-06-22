الأحد 22 يونيو 2025
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محافظات

ضبط 433 علبة سجائر مجهولة المصدر وتحرير 97 مخالفة تموينية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات التموينية،
جانب من الحملات التموينية، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

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تنفيذ عدة حملات تموينية 

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 

نتائج الحملات التموينية 

وصرَّحت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط كمية قدرها ٤٣٣ علبة سجائر مجهولة المصدر،  ضبط ٢١٠ عبوات مياه غازية منتهية الصلاحية، وضبط ٥٠١ عبوة سناكس منتهية الصلاحية.

جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 

الرقابة على المخابز 

كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.  

جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 
جانب من الحملات التموينية، فيتو 

مجال الرقابة على الأسواق 

بالإضافة إلى تم تحرير ٣ محاضر بيع خبز سياحي أزيد من السعر الرسمي، ٢٩ عدم الإعلان عن الأسعار، ٣٦ محضر لعدم وجود شهادة صحية، ٣ محاضر لعدم إحضار إخطار ثلاجة، محضر إعدام مضبوطات، ٨ محاضر أحوال تنفيذ قرارات وتعلية ٦٧ شيكارة دقيق على رصيد المطحن، محضرين لعدم وجود لافتة باللغة ٢ العربية، ١١ محضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية تموين الاسماعيلية مديرية التموين بالاسماعيلية سجائر مجهوله المصدر

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