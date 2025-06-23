أسماء أوائل الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية

اعتمد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الإثنين، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنسبة نجاح بلغت ٨٥.٠١ ٪ بزيادة نسبية ٢.٢٪ عن العام الماضي ٨٢.٨١ ٪.

عدد الطلاب الناجحين

وأعلن محافظ الإسماعيلية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام بلغ ٣٠٣١١ طالبًا، حضر منهم ٢٩٨٢٨ طالبًا بإدارات الإسماعيلية التعليمية الثمانية وبلغ عدد الطلاب الناجحين ٢٥٣٥٨ طالبًا.

جانب من اعتماد النتيجة، فيتو

أبرز الحضور خلال الاعتماد

جاء ذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، والذي أوضح أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين قد بلغت ١٠٠٪، وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ٧٣٪، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ٨٠٪.

محافظ الإسماعيلية يشيد بنسبة النجاح

وأشاد محافظ الإسماعيلية بنسب النجاح في الإدارات التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، حيث بلغت نسبة النجاح بمدارس إدارة شمال التعليمية ٩٣.٢٧٪ تليها إدارة التل الكبير التعليمية ٨٨.٥٨٪.

أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية دور الأسرة ودعم أولياء الأمور لأبنائهم والذي يعد أحد أهم عوامل النجاح والتفوق، مهنئًا كل الناجحين من الطلبة، مطالبًا إياهم بالمزيد من السعي والجد للحفاظ على النجاح والتفوق.



جانب من اعتماد النتيجة، فيتو

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إلى أن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية بلغت ٩٢.١٩٪ بينما بلغت نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية ٩٢.٦٨٪ وبلغت نسبة النجاح في مادة الدراسات الاجتماعية ٩٢.٩٦٪ وفي مادة العلوم ٨٩.٦٠٪ بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات ٩٣.٧٦٪.

العشرة الأوائل، فيتو

أسماء العشرة الأوائل

وجاءت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية العامة كالتالي:

حصدت الطالبة جنى على أحمد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي الإعدادي عربي إدارة شمال التعليمية المركز الأول بمجموع ٢٧٩.٥، وحصدت الطالبة نور عبد الله إبراهيم سالم من مدرسة الجيل الجديد الرسمية للغات إدارة شمال التعليمية المركز الأول المكرر بمجموع ٢٧٩.٥.

وفي الشهادة الإعدادية للمكفوفين، حصل الطالب حسن السيد محمد حسن من مدرسة النور للمكفوفين على المركز الأول بمجموع ٢٢٢ علمًا بأن المجموع الكلي ٢٨٠ درجة.

بينما حصدت الطالبة سماء نصرت السيد يوسف من مدرسة التمليك المتطور الإعدادية المهنية بنات المركز الأول بمجموع ١٩١ علمًا بأن المجموع الكلي ٢٢٠ درجة (الشهادة الإعدادية المهنية).

وفي الشهادة الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع، حصدت الطالبة سهام فيصل فايد نصار المركز الأول بمجموع ٣٥٧.٥ علمًا بأن المجموع الكلي ٤٠٠ درجة.

وهنأ محافظ الإسماعيلية الطلاب المتفوقين مشيدًا بحرصهم على حصد أعلى الدرجات مثمنًا جهود مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلبة والطالبات خلال العام الدراسي الماضي.

ويبدأ اعتبارًا من الغد قبول طلبات التظلم التي تستمر لمدة ١٥ يوما بمقر مديرية التربية والتعليم.





وكان قد أدي نحو 31 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية، داخل 165 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية في المحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وتحرص «فيتو» على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور اعتمادها في جميع المحافظات، حيث تعد هذه المرحلة نهاية التعليم الأساسي وبداية طريق الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

توزيع درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140 درجة.



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