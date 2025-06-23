تموين الإسماعيلية تستجيب لشكوى مواطن وتحرر مخالفات للبيع أزيد من التسعيرة (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

رصد شكوى المواطنين

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين برصد شكوى أحد المواطنين والخاصة بالبيع بأزيد من الأسعار الرسمية بالأكشاك، وعلى الفور تم فحص الشكاوى وإزالة أسبابها.

جانب من الحملة، فيتو

تحرير 18 مخالفة تموينية

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أنه تم تحرير 18 مخالفة تموينية ما بين بيع بأزيد من السعر الرسمي لسجائر مصرية وأجنبية، وتحرير مخالفات لعدم الإعلام عن الأسعار، وشهادات صحية.



جانب من الحملة، فيتو

تنفيذ عدة حملات تموينية

وكانت قد نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في وقت سابق، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

نتائج الحملات التموينية

وصرَّحت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن: ضبط كمية قدرها ٤٣٣ علبة سجائر مجهولة المصدر، ضبط ٢١٠ عبوات مياه غازية منتهية الصلاحية، وضبط ٥٠١ عبوة سناكس منتهية الصلاحية.

الرقابة على المخابز

كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم وجود سجل بالمخبز.

مجال الرقابة على الأسواق

بالإضافة إلى تم تحرير ٣ محاضر بيع خبز سياحي أزيد من السعر الرسمي، ٢٩ عدم الإعلان عن الأسعار، ٣٦ محضر لعدم وجود شهادة صحية، ٣ محاضر لعدم إحضار إخطار ثلاجة، محضر إعدام مضبوطات، ٨ محاضر أحوال تنفيذ قرارات وتعلية ٦٧ شيكارة دقيق على رصيد المطحن، محضرين لعدم وجود لافتة باللغة ٢ العربية، ١١ محضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي.

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