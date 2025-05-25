الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 3 عمال خلال تطهيرهم بيارة صرف صحي بالإسماعيلية

مصرع 3 عمال صرف بالإسماعيلية،
مصرع 3 عمال صرف بالإسماعيلية، فيتو

لقي 3 عمال مصرعهم، اليوم الأحد، أثناء قيامهم بتطهير بيارة صرف صحي بالمنطقة الصناعية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.  

محافظ الإسماعيلية يكرم لجنة توريد محصول القمح لموسم 2025 (صور)

حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بقرية الحجاز في الإسماعيلية (صور)

 

مصرع ثلاثة عمال بالصرف الصحي 

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية، بلاغًا يفيد بمصرع 3 عمال باستقبال المجمع الطبي بالاسماعيلية. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية ممثلة في قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير،  إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادثة. 
 

وتبين من التحريات الأولية، أن العمال كانو يعملون على  تنظيف أحد بيارات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية حيث تعرضوا وتعرضا للاختناق. 

 

انتقال سيارات الإسعاف 

و دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، إلا أن العمال لفظوا  أنفاسهم الأخيرة داخل طواري المجمع الطبى في الإسماعيلية.  
 

تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية أمن الإسماعيلية عمال بالصرف بيارة صرف صحي أبوصوير الإسعاف

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية يكرم لجنة توريد محصول القمح لموسم 2025 (صور)

حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين بقرية الحجاز في الإسماعيلية (صور)

شاهد، بائع أغنام يجبر خروفا على تدخين الشيشة بسوق الماشية بالإسماعيلية

المبادرة الرئاسية بداية، ختام فعاليات «أنا الراقي بأخلاقى» في الإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بمناسبة عيد الأضحى

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

مخالفات وظيفية تضرب هيكل شركة إنبي وتثير غضب العاملين (انفراد)

توضيح عاجل للحكومة بعد حديث مدبولي عن إعفاء منتجات الألبان الأمريكية من شرط "شهادة الحلال"

في جنازة شعبية مهيبة، الدقهلية تشيع جثمان الشيخ سيد سعيد (صور)

طوبة في الشنطة وفردة حذاء بالعمارة، قصة سقوط «طفلة دمياط» من الطابق الرابع تثير الحيرة

في وقفة احتجاجية أمام المشيخة، أوائل الأزهر يناشدون الطيب: تعبنا بين رسائل الماجستير وضياع المستقبل (صور)

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

بعد جدل شهادة الحلال.. ما حكم الذبح بالآلة الكهربائية؟

المجددون.. علي جمعة مفتي الديار الأسبق وصاحب الفتاوى المثيرة للجدل الذي حاول المتطرفون اغتياله

المزيد
الجريدة الرسمية