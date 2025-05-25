مصرع 3 عمال خلال تطهيرهم بيارة صرف صحي بالإسماعيلية

لقي 3 عمال مصرعهم، اليوم الأحد، أثناء قيامهم بتطهير بيارة صرف صحي بالمنطقة الصناعية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية.

مصرع ثلاثة عمال بالصرف الصحي

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الاسماعيلية، بلاغًا يفيد بمصرع 3 عمال باستقبال المجمع الطبي بالاسماعيلية.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية ممثلة في قوة أمنية من قسم شرطة أبوصوير، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادثة.



وتبين من التحريات الأولية، أن العمال كانو يعملون على تنظيف أحد بيارات الصرف الصحى بالمنطقة الصناعية حيث تعرضوا وتعرضا للاختناق.

انتقال سيارات الإسعاف

و دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، إلا أن العمال لفظوا أنفاسهم الأخيرة داخل طواري المجمع الطبى في الإسماعيلية.



تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





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