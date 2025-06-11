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محافظات

حقيقة ظهور كائن غريب في الإسماعيلية (صور)

حقيقة ظهور كائن غريب
حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الإسماعيلية صورًا لحيوان غريب في إحدى المناطق بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، مما آثار الذعر والخوف لدى الأهالي. 

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ليس كائنا غريبا بل كلب يعاني من مرض الجرب 

 

وأشار مصدر بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، إلى أن هذا الكائن ليس كائنًا غريبًا كما ظن البعض، بل هو كلب يعاني من مرض الجرب، وهو في حالة متقدمة من الجرب، وإصابته شديدة للغاية تستوجب التدخل البيطري الفوري لعلاجه.
 

حقيقى ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو
حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو
حقيقى ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو
حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو

تحذير هام للمواطنين  

 

كما حذر من "ضرورة تجنب هذا الحيوان"، خاصة أن الداء الذي يعاني منه مرض معدٍ وينتقل للإنسان، لذا يجب توخي الحذر في التعامل مع هذا الحيوان. 

 

حقيقى ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو
حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو
حقيقى ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو
حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو
حقيقى ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو
حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو

وناشد أهالي أبوصوير في محافظة الإسماعيلية بسرعة التدخل لفحص هذا الكلب المريض وعلاجه، مع العمل على عزله بعيدًا عن المواطنين والأطفال  وذلك حفاظًا عليهم وتجنبًا لانتقال العدوى.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية ظهور كائن غريب بالإسماعيلية محافظة الإسماعيلية

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