حقيقة ظهور كائن غريب في الإسماعيلية (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الإسماعيلية صورًا لحيوان غريب في إحدى المناطق بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، مما آثار الذعر والخوف لدى الأهالي.

ليس كائنا غريبا بل كلب يعاني من مرض الجرب

وأشار مصدر بمديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، إلى أن هذا الكائن ليس كائنًا غريبًا كما ظن البعض، بل هو كلب يعاني من مرض الجرب، وهو في حالة متقدمة من الجرب، وإصابته شديدة للغاية تستوجب التدخل البيطري الفوري لعلاجه.



حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو

حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو

تحذير هام للمواطنين

كما حذر من "ضرورة تجنب هذا الحيوان"، خاصة أن الداء الذي يعاني منه مرض معدٍ وينتقل للإنسان، لذا يجب توخي الحذر في التعامل مع هذا الحيوان.

حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو

حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو

حقيقة ظهور كائن غريب بالإسماعيلية، فيتو

وناشد أهالي أبوصوير في محافظة الإسماعيلية بسرعة التدخل لفحص هذا الكلب المريض وعلاجه، مع العمل على عزله بعيدًا عن المواطنين والأطفال وذلك حفاظًا عليهم وتجنبًا لانتقال العدوى.

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