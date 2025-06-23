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رياضة

استعدادا لمواجهة بورتو، الأهلي يخوض مرانا خفيفا في فندق الإقامة

الأهلي
الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، استعدادًا لمواجهة بورتو البرتغالي في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًا خفيفا من أجل تجهيزهم بشكل جيد، كما حرص الجهاز الفني على الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا لمواجهة بورتو.

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة مهمة فى ختام مشواره بالمجموعة الأولى بكأس العالم للأندية، وذلك عند مواجهة بورتو البرتغالي.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو

1- بالميراس 4 نقاط. 

2- إنتر ميامي 4 نقاط. 

3- بورتو نقطة. 

4- الأهلي نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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