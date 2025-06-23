ماذا قدم الأهلي أمام الفرق الأوروبية بكأس العالم للأندية قبل مواجهة بورتو؟

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق بورتو البرتغالي بالجولة الثالثة للمجموعة الأولى في دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية،على ملعب استاد ميتلايف بمدينة نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ماذا فعل الأهلي أمام الأندية الأوروبية في كأس العالم للأندية؟

بدأ الأهلي أولى مواجهاته مع الأندية الأوروبية في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2020/2021، حين اصطدم بفريق بايرن ميونخ، في لقاء انتهى بالخسارة بهدفين دون رد.

أما ثاني اللقاءات الأوروبية فكانت في نسخة 2022/2023، عندما واجه الأهلي ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي،إلا أن المباراة انتهت بخسارته بأربعة أهداف مقابل هدف، سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة بورتو

1- بالميراس 4 نقاط.

2- إنتر ميامي 4 نقاط.

3- بورتو نقطة.

4- الأهلي نقطة واحدة.

موعد مباراة الأهلي أمام بورتو في كأس العالم للأندية

وتُقام مباراة الأهلي وبورتو الرابعة فجر الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسعودية في مونديال الأندية.

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2025

وأعلنت شبكة قنوات DAZN بث منافسات كأس العالم للأندية 2025، وأشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في بيان رسمي إلى أن جميع مباريات البطولة ستبث بتقنية عالية لجميع أنحاء العالم على الشبكة مجانًا.

وتنص اتفاقية فيفا مع شبكة DAZN، على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 الـ63، مجانًا عبر منصاتها في جميع أنحاء العالم بلغات مختلفة.

وتتضمن الاتفاقية بين فيفا والشبكة العالمية، بيع DAZN لحقوق إذاعة المباريات للشبكات المحلية لإذاعتها مجانًا، لانتشار البطولة في جميع أنحاء العالم وجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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