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رياضة

طاهر محمد طاهر: من الجيد أن مباراة بورتو تقام ليلا

طاهر محمد طاهر،فيتو
طاهر محمد طاهر،فيتو

أكد طاهر محمد طاهر، نجم الفريق الأول لكرة القدم بـالأهلي المصري، أنه لا يعلم سر تراجع أداء فريقه في الشوط الثاني خلال لقائي إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة.

وخسر الأهلي أمام بالميراس بنتيجة 0-2 بعد تعادله مع إنتر ميامي دون أهداف في أول جولتين بالمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية.

من الجيد أن مباراة بورتو تقام ليلا

وقال طاهر محمد طاهر في تصريحات إعلامية:" لا أملك تفسيرًا واضحًا لما يحدث، ولكن علينا أن نحاول التغيير فمن الممكن أن نبدأ اللقاء بشكل أكثر هدوءًا وتركيزًا من أجل توزيع مجهودنا".

وأضاف:" من الجيد أن مباراة بورتو البرتغالي في الجولة الأخيرة ستقام ليلًا بتوقيت الولايات المتحدة (فجرًا بتوقيت القاهرة)، بعكس لقاء بالميراس الذي تأثرنا خلاله بارتفاع درجة الحرارة".

حزين للإصابة والغياب

وأكد أنه حزين للإصابة والغياب عن صفوف فريقه بعد لقاء إنتر ميامي، موضحًا أنه كان يتمنى مساعدة زملائه خلال البطولة بشكل أكبر.

وتمنى طاهر تأهل فريقه إلى دور الستة عشر وعبور مرحلة المجموعات خاصة أنه الفريق مازال يملك الفرصة للتأهل رسميا.

وأتم قائلا: "سنقاتل لكتابة التاريخ والعبور إلى دور الستة عشر بالفوز على بورتو وانتظار حسابات التأهل".

ويلتقي الأهلي فجر غدٍ الثلاثاء منافسه بورتو في ختام منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم للأندية.

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