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حوادث

إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

حادث إنقلاب ميكروباص
حادث إنقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

حادث انقلاب ميكروباص 

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر وانقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

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وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث المرورى واستئناف حركة السيارات بالطريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.

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