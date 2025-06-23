إصابة 8 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

حادث انقلاب ميكروباص

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر وانقلاب سيارة ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فيما جرى رفع آثار الحادث المرورى واستئناف حركة السيارات بالطريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.

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