الإثنين 23 يونيو 2025
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خارج الحدود

الخطوط الجوية الكويتية تعلن تعليق الرحلات المغادرة

الكويت، فيتو
الكويت، فيتو

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية تعليق الرحلات المغادرة من ‎الكويت حتي إشعار آخر.

 

البحرين تعلق حركة الملاحة الجوية مؤقتا

وأفادت «وكالة الأنباء البحرينية»، بأن هيئة شئون الطيران المدني في البحرين قررت تعليق حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء المملكة.

وأهابت وزارة الداخلية البحرينية بالمواطنين والمقيمين أن يكون إشغال الطرق الرئيسية عند الضرورة.

 

قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر

وكان التليفزيون الإيراني، أعلن مساء اليوم الإثنين، بدء عمليات "بشائر الفتح" ضد قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر.

وقالت وسائل إعلام إيرانية: بداية الرد على الولايات المتحدة بضرب قاعدة العديد الأمريكية في ‎قطر وقواعد أمريكية بالعراق.

 

بيان عاجل من قطر بعد الهجوم علي قاعدة العديد

وقالت وزارة الخارجية القطرية: إن الدوحة تدين ‎ بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية.

وأضافت الخارجية القطرية: الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاك صارخ لسيادة ‎قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي.. وتحتفظ ‎قطر بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي.

وتابعت الخارجية القطرية: دفاعاتنا الجوية أحبطت الهجوم وتصدت للصواريخ الإيرانية بنجاح وسيصدر بيان حول ملابسات الهجوم.. ونؤكد أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية

واستطردت الخارجية القطرية: قاعدة العديد كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية.. اتخذت كل الإجراءات لضمان سلامة العاملين بقاعدة العديد من منتسبي القوات القطرية والصديقة.

واختتمت: ندعو إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

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