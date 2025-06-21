السبت 21 يونيو 2025
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عقارات

رئيس الرقابة المالية يكشف إجراءات جديدة بشأن الصناديق العقارية

الصناديق العقارية،
الصناديق العقارية، فيتو

كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة بصدد إصدار لائحة تنفيذية محدثة تنظم سوق الصناديق العقارية بشكل متكامل، بما يضمن دعم التحول الرقمي، وتسهيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

تقسيط وثائق الصناديق العقارية

وأشار فريد، إلى أن التعديلات الجديدة تتيح تقسيط ثمن وثائق الصناديق العقارية، وهو مطلب رئيسي لطالما طالب به مصدرو هذه الصناديق، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين.

 

منصات إلكترونية ومعايير "اعرف عميلك"

وأكد في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صناع الفرصة” الذي يقدمه محمد سويد، المذاع على قناة المحور" أن القرار المرتقب يضع أطرًا واضحة لاعتماد الصناديق العقارية، وتحديد الشركات المؤهلة لإنشاء منصات إلكترونية متخصصة، وفقًا لمعايير تنظيمية أبرزها تطبيق نظام "اعرف عميلك" لضمان الشفافية وحماية المستثمرين.

 

 تسريع الإجراءات واعتماد التكنولوجيا

وكشف فريد أن الهيئة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الصناديق العقارية، بما في ذلك الموافقة على نماذج العمل ودراسات الجدوى، بهدف مواكبة الحاجة المتزايدة للسرعة في بيئة الأعمال الحالية، والاعتماد الكامل على الوسائل الرقمية.

تمكين الشباب وتقنين الملكية الجزئية

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك اهتمامًا كبيرًا بـ توسيع قاعدة المستثمرين الشباب، من خلال تنظيم الملكية الجزئية للعقارات، كاشفًا عن تلقي الهيئة طلبات من 3 شركات للحصول على التراخيص اللازمة لإطلاق صناديق عقارية تعمل وفق هذا النموذج، مع توقع إصدار التراخيص قريبًا بما يدعم قطاع الاستثمار العقاري.
 

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