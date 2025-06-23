بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية

قام أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، بتوقيع بروتوكول تعاون لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية، فى إطار حرص الجانبين على ربط التعليم بمتطلبات الواقع العملي، وذلك بحضور الدكتور أيمن شتيوي، عميد كلية الأعمال.

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، أن هذا البروتوكول يعكس اهتمام وزير المالية بدفع مسار تطوير العنصر البشرى على نحو مستدام، في إطار رؤية شاملة لتطوير الأداء الجمركي، موضحًا أنه هذا البروتوكول يتضمن برامج متقدمة ومتكاملة للدراسات العليا بكلية الأعمال فى التخصصات المرتبطة بالعمل الجمركي، بما فى ذلك حزمة تعليمية متميزة من الدراسات المهنية من الدبلوم وحتى الدكتوراه للعاملين بالجمارك.

توفير برامج تدريبية مستمرة

قال إنه سيتم توفير برامج تدريبية مستمرة بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية لتنمية القدرات الإدارية والقيادية ودعم المسار المهني بمصلحة الجمارك، لافتًا إلى أن هناك برامج للتدريب الميداني بالمنافذ الجمركية لطلاب كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.

أضاف أنه سيتم ربط التعليم بالواقع العملي من خلال مشاريع التخرج لطلاب شعبة الجمارك بكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية، مع إلزام طلاب الفرقة الرابعة بهذه الشعبة، بتقديم ورقة بحثية عن التدريب الميداني بمصلحة الجمارك، مؤكدًا أننا سنعمل على تحقيق التكامل بين جامعة الإسكندرية، ومصلحة الجمارك؛ حتى يلبي التعليم الأكاديمي احتياجات سوق العمل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.