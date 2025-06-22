الأحد 22 يونيو 2025
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اقتصاد

وزارة التجارة: استمرار فرض رسم الصادر على مساحيق ورقائق الزنك

رقائق الزنك
رقائق الزنك

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 279 لسنة 2025؛ بشأن استمرار فرض رسم الصادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (79.03).

نص القرار في جريدة الوقائع المصرية

وجاء نص القرار الذي نشر في الوقائع المصرية ضمن العدد 136 (تابع) في 22 يونيو 2025، كالآتي: 

(المادة الأولى)

يستمر فرض رسم صادر على  أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بند جمركي (۷۹,۰۳) مع تعديله ليكون بواقع (۷۰۰۰) جنيه للطن

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ انتهاء العمل بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم ٢ لسنة ٢٠٢٤ المشار إليه. 

يشار إلى أن القرار صدر في 18 / 6 / 2025. 

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