قرار قضائى جديد فى استئناف قضية الطفل ياسين

قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، تأجيل نظر الاستئناف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين"، والذي تعرض لواقعة اعتداء داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك إلى جلسة 21 يوليو 2025.

وجاء قرار المحكمة بالتأجيل لمناقشة ما ورد في تقرير مصلحة الطب الشرعي، بناءً على طلبات تقدم بها دفاع المتهم خلال الجلسة.

تأجيل الاستئناف في "قضية الطفل ياسين" إلى جلسة 21 يوليو

وكانت المحكمة قد قررت رفع الجلسة مؤقتًا أثناء نظر أولى جلسات الاستئناف، لإتاحة الفرصة لهيئة المحكمة للتداول وبحث مدى جدية الطلبات المقدمة من هيئة الدفاع، وتحديد تأثيرها على سير القضية.

وتضمنت طلبات الدفاع استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، إلى جانب طلب صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بشأن سيدة أُشير إلى احتمال صلتها بالواقعة.

ومن المقرر أن تُستكمل الجلسات خلال الشهر المقبل لمواصلة نظر القضية، وسط اهتمام واسع من الرأي العام والمتابعين لوقائع الحادث.

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