محافظ دمياط يبحث مع هيئة تنشيط السياحة استعدادات رأس البر لصيف 2025 (صور)

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر الترتيبات الخاصة بموسم صيف 2025 بمدينة رأس البر، بحضور اللواء محمد همام، السكرتير العام، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي، والدكتورة رانيا الغباشي، مدير إدارة السياحة، وأعضاء الهيئة: محمد العرابي، محمد دعدور، محمد أبو يوسف، وهيثم الغيطاني.

مد خط سير سيارات الأجرة لتلبية مطالب المواطنين

أعلن المحافظ خلال الاجتماع، عن مد خط سير سيارات الأجرة بين دمياط ورأس البر ليصل إلى مسجد الرحمة، استجابة لمطالب أهالي المدينة، مؤكدًا على ضرورة متابعة الالتزام بالقرار والتعريفة الرسمية، والتنسيق مع إدارة المرور والوحدة المحلية لتقليل التزاحم.

محافظ دمياط يجتمع مع أعضاء الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة

زيادة عدد مركبات "الطفطف" وتوحيد شكلها

وفي خطوة لتعزيز الخدمة السياحية، أشار المحافظ إلى رفع عدد مركبات "الطفطف" إلى 40 مركبة، مع تغطية خطوط السير لمناطق متعددة تشمل الامتداد العمراني والمستشارين وشاطئ النخيل.

كما شدد على توحيد شكل المركبات بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، ومنع المظاهر السلبية مثل الأصوات الصاخبة حفاظا على راحة المصطافين.

تنظيم الحركة المرورية ومنع دخول النقل والموتوسيكلات

وأوضح الشهابي أنه تقرر منع دخول سيارات النقل المحملة بمواد البناء والدراجات البخارية إلى المدينة خلال الموسم، مع السماح لسيارات نقل البضائع بالدخول طوال اليوم باستثناء الفترة من الساعة 10 مساءً وحتى 6 صباحا، بالإضافة إلى منع سيرها بشارع بورسعيد وتحديد مساراتها في الشوارع الداخلية.

دعم الإنارة وإطلاق ملتقى للشركات السياحية

أشار المحافظ إلى دعم مدينة رأس البر بكشافات إنارة جديدة لتعزيز كفاءة الإضاءة بالشوارع.

كما أعلن عن الاتفاق مع عضوي الهيئة، هيثم الغيطاني ومحمد أبو يوسف، على تنظيم ملتقى للشركات السياحية تحت رعاية المحافظة، بهدف إدراج دمياط في البرامج السياحية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على زيارة المعالم الأثرية والجولات النيلية ومصانع الحلويات، إضافة إلى دعم الصناعات الحرفية.

مهرجان دمياط يعود بنسخته الثانية.. وقنا ضيف شرف

أكد الشهابي على أهمية مشاركة الهيئة في النسخة الثانية من "مهرجان دمياط"، والذي سيشهد هذا العام حضور محافظة قنا كضيف شرف، في إطار التوأمة بين المحافظتين، مشيرًا إلى أن المهرجان يحظى بدعم كبير من وزارة السياحة ويعد منصة فعالة للترويج لدمياط سياحيًا.

هدايا تذكارية تعكس الطابع السياحي للمحافظة

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ إدارة السياحة بتصميم هدايا تذكارية تعبر عن الطابع الأثري والسياحي للمحافظة، لتوزيعها على زوار المدينة كجزء من جهود تنشيط السياحة والتعريف بأبرز معالم دمياط التاريخية والتراثية.

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