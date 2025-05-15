هيئة تنشيط السياحة تبحث خطوات التوسع في الترويج السياحي لمصر في الصين

عقد المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اجتماعًا مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية وعدد من شركات السياحة العاملة بالسوق الصيني.

يأتي ذلك في في إطار خطة وزارة السياحة والآثار بتنويع الأسواق السياحية المصدّرة للسياحة إلى مصر، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي وتركيز الجهود على جذب مزيد من الحركة السياحية من الأسواق البعيدة، في إطار خطة متكاملة للتوسع في الأسواق غير التقليدية.

الترويج السياحي لمصر في الصين

وخلال الاجتماع مع رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب لمنطقة جينغان بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، تم بحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجال الترويج للمقصد السياحي المصري بالصين وجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مصر.

وأشار المهندس أحمد يوسف إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والتي ارتقت إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا على أهمية السوق الصيني للمقصد السياحي المصري في ظل الطلب المتزايد عليه وما شهدته الحركة السياحية الوافدة منه من نمو خلال عام 2024 محققة نسبة زيادة قدرها 50% عن عام 2023، وزيادة عدد رحلات الطيران بين البلدين لتصل إلى 36 رحلة مباشرة أسبوعيًا، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة بالمعارض السياحية الكبرى بالصين والتي من بينها معرض COTTM، ومعرض ITB China الذي ستنطلق فعالياته أواخر شهر مايو الجاري.

الاستعانة بمختلف الأدوات الترويجية التي تتناسب مع السائح الصيني

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المستقبلية بين البلدين للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق الصيني من خلال الاستعانة بمختلف الأدوات الترويجية التي تتناسب مع السائح الصيني وتلبي احتياجاته والتعاون مع المؤسسات الصينية المتخصصة في هذا الشأن.

ومن جانبهم، أعرب الوفد الصيني عن استعداده إلى التعاون مع الهيئة في تنفيذ المقترحات التي تم مناقشتها للترويج السياحي لمصر بالسوق الصيني.

وخلال الاجتماع مع مسئولي عدد من شركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الصيني، تم مناقشة إمكانية وضع خطة سنوية متكاملة للسوق الصيني لتنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية لتعريف السائح الصيني بالمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة والمختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

بالإضافة إلى المشاركة في الأنشطة الترويجية والتي من بينها تنظيم رحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وممثلي وسائل الإعلام والمؤثرين والمدونين الصينيين للترويج للمنتجات السياحية المصرية والتعرف على التجارب السياحية التي يمكن للسائح الصيني الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر.

ومشاركة الهيئة في المعارض السياحية بمختلف المقاطعات الصينية وتنظيم قوافل سياحية وتنظيم ورش عمل مهنية، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية تنفيذ حملات ترويجية متخصصة تتزامن مع الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر له يوم 3 يوليو القادم، والتواصل المستمر مع شركات الطيران المتخصصة لجلب مزيد من السائحين الصينيين إلى مصر.

وتناول الاجتماع أيضا مناقشة سبل دعم الهيئة لمنظمي الرحلات بالسوق الصيني، وأهمية مخاطبة السائح الصيني بشكل مباشر من خلال تنفيذ إعلانات خارجية مباشرة موجهة للجمهور.

استخدام منصات الحجز الإلكتروني

ومن جانبهم، استعرض مسئولو هذه الشركات آلية عملهم بالسوق الصيني، مشيرين إلى أهمية استخدام منصات الحجز الإلكتروني التي يستخدمها السائح الصيني بنسبة حوالي 65% عند حجز رحلاته السياحية بالإضافة إلى الوسائل التقليدية الأخرى.

كما تم الإشارة إلى مشاركة الوزارة ممثلة في الهيئة بالمعرض السياحي الدولي ITB China والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 27 وحتى29 مايو الجاري بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية بجناح يضم 15 عارضا يمثلون عددا من شركات السياحة والفنادق المصرية.

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