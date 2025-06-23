الإثنين 23 يونيو 2025
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أخبار مصر

بيت الزكاة والصدقات ينهي توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين في الصعيد

حملة «صك الأضحية»
حملة «صك الأضحية»
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انتهى «بيت الزكاة والصدقات» المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من توزيع لحوم الأضاحي لعام 1446هـ على عشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع ومناطق نائية بـ10 محافظات في صعيد مصر، شملت: قنا، سوهاج، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، وذلك ضمن جهوده المستمرة للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، في صعيد مصر وكافة محافظات الجمهورية.

 حملة «صك الأضحية» التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات 

ويأتي هذا النشاط في إطار حملة «صك الأضحية» التي أطلقها البيت هذا العام تحت شعار «أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا»، والتي استفاد منها أكثر من مليون مواطن مستحق في مختلف أنحاء مصر.

وأوضح  «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان  اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، أن فرق العمل الميدانية التزمت بالخطة الزمنية والتنفيذية المعتمدة، حيث تم ذبح عجول بلدية وخراف من أجود السلالات المحلية، وفقًا للضوابط الشرعية للأضحية. وتم توزيع 2 كيلو جرام من اللحوم المبردة لكل أسرة مستحقة، في عبوات صحية وحقائب حرارية تضمن الحفاظ على جودة اللحوم حتى تسليمها لمستحقيها في حالة آمنة وسليمة.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» اعتماده على قاعدة بيانات دقيقة أعدها باحثوه بشكل مسبق، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرًا إلى أن توزيع اللحوم في هذه المحافظات يمثل جزءًا من الحملة القومية التي تغطي مختلف ربوع الجمهورية.

 تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» مواصلة التزامه برسالته الإنسانية في تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم التكافل والرحمة، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وأهلها بالخير واليُمن والبركات.

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