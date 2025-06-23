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خارج الحدود

إسرائيل تقصف مبنى لجمعية الهلال الأحمر الإيراني

الهجوم الإسرائيلي
الهجوم الإسرائيلي على إيران، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، اليوم الإثنين، أن إسرائيل قصفت مبنى لجمعية الهلال الأحمر في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، أفادت وسائل إعلام إيرانية باستهداف مبنى تابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني في هجوم إسرائيلي على طهران.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية اليوم الإثنين، سماع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

الهجوم الإسرائيلي على إيران 

ويأتي ذلك وسط تصعيد إسرائيل هجماتها على إيران منذ صباح اليوم، حيث أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي ضرب 6 مطارات بمناطق متفرقة بالبلاد وتدمير 15 طائرة ومسيرة إيرانية.

وجاء ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل قبل قليل.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن أنظمة الدفاع تعمل حاليا على اعتراض التهديد.

وأضاف جيش الاحتلال: “عند تلقي الإنذار، يطلب من الجمهور التوجه فورا إلى الملاجئ المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر”.

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