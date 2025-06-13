علامات إذا ظهرت على طفلك يجب الانتباه لها

صحة الصغار هو عناية كل أم وهناك متطلبات عديدة من الأمهات للحفاظ على صحة الصغار ونموهم بشكل جيد وبدون اى مشكلات.

لذا تحرص كل أم على الاهتمام بتغذية الصغار وضبط مواعيد النوم لمساعدتهم على النمو، مع مراقبة أي أعراض تطرأ عليهم لسرعة علاجهم خوفا من إصابتهم بأى مخاطر تؤثر على صحتهم.

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن هناك علامات تظهر على الأطفال قد تمهلها الأمهات أو تترجمها بأنها مجرد عرض وسيخفتى أو سوء تغذية، وللاسف يمكن أن تكون بسبب مخاطر عديدة، لذا يجب التنبه لأى عرض يظهر على الطفل مثل تساقط الشعر أو ظهور العلامات البيضاء فى الأظافر أو برودة الأطراف.

أسباب العلامات البيضاء في الأظافر عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن من أسباب العلامات البيضاء فى الأظافر عند الأطفال:-

نقص الزنك، وهذا السبب الشائع بين الصغار.

نقص الكالسيوم أو الحديد.

إصابات بسيطة في الأظافر مثل كدمة خفيفة غير واضحة.

حساسية من بعض المنتجات مثل طلاء الأظافر أو الصابون.

ونادر ما تكون علامة على مشاكل في الكبد أو الكلى، ولكن هذا غير شائع في الأطفال.

أسباب تساقط الشعر عند الأطفال

وتابع، أما عن أسباب تساقط الشعر عند الأطفال:-

نقص الحديد خاصة في البنات.

نقص فيتامين D أو الزنك أو البروتين.

الشد العصبي أو التوتر.

عدوى فطرية في فروة الرأس مثل التينيا.

أمراض مناعية مثل الثعلبة.

أحيانا بسبب تغيرات هرمونية أو مشاكل في الغدة الدرقية.

أسباب برودة الأطراف عند الأطفال

وعن أسباب برودة الأطراف عند الأطفال، قال الدكتور تامر، أن من أسبابها:-

ضعف الدورة الدموية وهذا طبيعي نسبيا عند بعض الأطفال.

الأنيميا، حيث أن نقص الهيموجلوبين يؤثر على توزيع الدم.

نقص الحديد أو الماغنيسيوم.

مشاكل في الغدة الدرقية (خمول)

نقص وزن الطفل أو ضعف التغذية بشكل عام.

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أنه إذا أصبحت هذه الأعراض مستمرة أو أكثر من واحدة ظهرت معا، يجب إجراء تحليل دم شامل (CBC – Ferritin – Zinc – Vitamin D – TSH)، ومراجعة طبيب الأطفال أو التغذية، لمعرفة السبب وسرعة علاجه حفاظا على صحة الطفل من أى مضاعفات يمكن أن تحدث.

تساقط الشعر عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية، منها:

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصة بعد اللعب وبعد العودة إلى المنزل وقبل تناول الطعام وبعد الخروج من الحمام، ومن أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الأطفال المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.

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