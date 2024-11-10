قد يؤدي لانسداد الأمعاء، مضاعفات وأعراض التهاب المرارة المزمن

التهاب المرارة المزمن هو التهاب طويل الأمد في المرارة، وقد تشمل الأعراض آلام البطن المتكررة في الجانب الأيمن العلوي والغثيان والقيء والانتفاخ.

في حين أن حصوات المرارة التي تسد القناة الصفراوية هي السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المرارة، فإن عوامل أخرى، مثل العدوى وجدران المرارة السميكة، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى هذه الحالة، وفقًا لموقع "Medical News Today” الطبي.

بدون علاج، يمكن أن يستمر هذا الالتهاب لأشهر أو حتى سنوات، ويمكن أن يؤدي إلى نوبات ألم متكررة ومضاعفات محتملة مثل تمزق المرارة والخراجات وحتى تلف الكبد غير المباشر بسبب تراكم الصفراء أو انتشار العدوى.

أعراض التهاب المرارة المزمن

وغالبًا ما يسبب التهاب المرارة المزمن ألمًا خفيفًا ومؤلمًا في الجزء العلوي الأيمن من البطن، والذي قد ينتشر إلى الظهر أو لوح الكتف.

يمكن أن تؤدي الأطعمة الدهنية إلى تفاقم الألم، وقد تحدث النوبات دون سابق إنذار وتستمر لأسابيع أو أشهر.

تشمل الأعراض المحتملة الأخرى لالتهاب المرارة المزمن ما يلي:

الغثيان والقيء العرضي

الانتفاخ

الحمى

تسارع دقات القلب، وهو معدل ضربات قلب سريع

أسباب وعوامل الخطر لالتهاب المرارة المزمن

هناك نوعان من التهاب المرارة المزمن.

التهاب المرارة الحصوي هو الشكل الأكثر شيوعًا ويحدث عندما تسد حصوات المرارة القناة الصفراوية، مما يؤدي إلى التهاب المرارة.

التهاب المرارة غير الحصوي هو شكل أقل شيوعًا ولكنه قد يهدد الحياة من التهاب المرارة المزمن، ويحدث عادةً في الأشخاص المصابين بأمراض خطيرة، غالبًا بسبب عوامل مثل الحالة الصحية الحرجة نفسها، أو العدوى، أو الأدوية.

أحد الأسباب المحتملة لالتهاب المرارة المزمن هو الرواسب الصفراوية، وهو تراكم للمواد يحدث عندما تبقى الصفراء في المرارة لفترة طويلة جدًا، وسبب محتمل آخر هو عدوى المرارة.

العوامل التالية قد تزيد من خطر إصابة الشخص بالتهاب المرارة المزمن:

السمنة

الحمل

التقدم في السن

الأنثى

المضاعفات المحتملة لالتهاب المرارة المزمن

تتضمن المضاعفات المحتملة لالتهاب المرارة المزمن ما يلي:

العدوى وتراكم القيح في المرارة

انسداد الأمعاء بسبب حصوات المرارة

الخراجات

الناسور

سرطان المرارة