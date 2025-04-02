معلومات عن التهاب المرارة وأسبابها ومضاعفاتها وطرق العلاج

آثارت وفاة الفنانة إيناس النجار وبائع الكبدة الشهيرة ابراهيم الطوخى بسبب التهاب المرارة جدلا واسعا حول كيف يسبب التهاب المرارة الموت المفاجئ.

والتهاب المرارة من الأمراض الشائعة الحدوث خاصة بين الإناث ولها أعراض عديدة وطرق علاج عديدة، ولكن أحيانا يجب استئصالها على الفور لتجنب حدوث أى مضاعفات قد تصل إلى الوفاة.

ما هو التهاب المرارة

ويقول الدكتور محمد العوضي استشاري أمراض الباطنة والكبد، إن التهاب المرارة هو حالة طبية تحدث عندما تلتهب المرارة بسبب انسداد القناة الصفراوية، وغالبًا ما يكون السبب هو الحصوات الصفراوية التي تمنع تدفق العصارة الصفراوية، مما يؤدي إلى تهيج والتهاب المرارة.

أعراض التهاب المرارة

وأضاف العوضي، يمكن أن تختلف الأعراض في شدتها، ولكن تشمل الأعراض الشائعة:

ألم شديد في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وقد يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

الغثيان والتقيؤ، خاصة بعد تناول وجبة دهنية.

ارتفاع في درجة الحرارة والحمى، مما يشير إلى وجود التهاب.

انتفاخ في البطن والشعور بعدم الارتياح.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان) في الحالات الشديدة نتيجة انسداد القناة الصفراوية.

فقدان الشهية والإرهاق العام.

التهاب المرارة

أسباب التهاب المرارة

وتابع، وهناك عدة أسباب قد تؤدي إلى التهاب المرارة، منها:

حصوات المرارة (السبب الأكثر شيوعًا)، وتتكون من الكوليسترول أو الأملاح الصفراوية، وتسد القناة الصفراوية.

العدوى البكتيرية، وقد تؤدي بعض أنواع العدوى إلى التهاب المرارة.

الإصابة أو الجراحة، يمكن أن تسبب بعض العمليات الجراحية أو الإصابات المباشرة التهاب المرارة.

مشاكل الأوعية الدموية، حيث أن ضعف تدفق الدم إلى المرارة قد يؤدي إلى التهابها.

أورام المرارة، وهى نادرة ولكنها قد تسبب انسداد القناة الصفراوية وحدوث الالتهاب.

مضاعفات التهاب المرارة

وأوضح الدكتور محمد العوضي، أنه في بعض الحالات، يمكن أن يكون التهاب المرارة خطيرًا ويستلزم التدخل الجراحي العاجل، خاصة إذا ظهرت المضاعفات التالية:

التهاب المرارة الحاد المتكرر: إذا حدثت نوبات متكررة من الالتهاب، فقد ينصح الطبيب بإزالة المرارة لتجنب المزيد من المشاكل.

الغرغرينا أو موت أنسجة المرارة: إذا لم يصل الدم بشكل كافٍ إلى المرارة، فقد يؤدي ذلك إلى موت أنسجتها، وهي حالة طبية طارئة.

انفجار المرارة (التمزق): يمكن أن يؤدي الالتهاب الشديد إلى تمزق جدار المرارة، مما يؤدي إلى انتشار العدوى في البطن.

التهاب الصفاق: إذا انتشرت العدوى إلى الغشاء البطني، فقد يكون ذلك مهددًا للحياة ويستدعي جراحة فورية.

وجود خراج في المرارة: يتطلب التصريف أو الجراحة إذا لم تستجب الحالة للعلاج بالمضادات الحيوية.

اليرقان وانسداد القنوات الصفراوية: إذا انتقل الالتهاب إلى القنوات الصفراوية، فقد يؤدي إلى انسدادها، مما يتسبب في تراكم البيليروبين في الجسم وظهور اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

التهاب البنكرياس الحاد: قد يؤدي انسداد القناة المرارية إلى ارتجاع العصارة الهاضمة إلى البنكرياس، مما يسبب التهاب البنكرياس الحاد، وهي حالة مؤلمة وخطيرة تتطلب العلاج في المستشفى.

علاج التهاب المرارة

وأضاف استشارى الباطنة، أن علاج التهاب المرارة أمر ضرورى لتجنب المضاعفات التى ذكرناها، ومن طرق علاج التهاب المرارة:-

العلاج الدوائي، ويشمل المضادات الحيوية والمسكنات، مع تجنب الأطعمة الدهنية.

الصيام والسوائل الوريدية، لإراحة الجهاز الهضمي.

الجراحة (استئصال المرارة)، ويتم اللجوء إليها في الحالات الشديدة أو المتكررة، وتُجرى عادةً بالمنظار.

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