الشعر الخفيف مشكلة تعانى منها العديد من الفتيات لأسباب عديدة منها نقص التغذية وإهمال العناية بالشعر وزيادة تساقط الشعر.

والشعر الخفيف يمكن علاجه بأكثر من طريقة، ولكن عادة تركز الفتيات على التغذية والوصفات الطبيعية التى تغذى الشعر وتحفزه على النمو.

وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لعلاج الشعر الخفيف وزيادة كثافته.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت الخروع

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

كبسولة فيتامين E (اختياري)

طريقة التحضير:

اخلطي زيت الخروع مع زيت جوز الهند في وعاء صغير.

أضيفي محتوى كبسولة فيتامين E إلى الخليط إذا توفرت.

سخّني المزيج قليلًا حتى يصبح دافئًا (ليس ساخنًا).

باستخدام أطراف الأصابع، قومي بتدليك فروة الرأس بلطف بحركات دائرية لمدة 5-10 دقائق.

غطي شعرك بقبعة استحمام أو منشفة دافئة واتركي الزيت على شعرك لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل طوال الليل.

اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

تكرر الوصفة مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

علاج الشعر الخفيف

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات يشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.