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صحة ومرأة

أسرع وأشهر غداء، مكرونة بالصلصة مع البانيه المقرمش

مكرونة وبانيه،فيتو
مكرونة وبانيه،فيتو

طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة، هو ما تبحث عنه الكثير من ستات البيوت؛ لأن وجبة البانيه مع طبق المكرونة بالصلصة، من أشهر وأسرع أكلات الستات المصريات للغداء. 
 

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إلا أن طريقة عمل البانيه بطريقة سهلة، يعد من المصاعب التي قد لا تجيدها بعض ستات البيوت.

 

طريقة عمل البانيه زي المطاعم


لكننا نسهل الصعب، ونقدم طريقة عمل البانيه بطريقة احترافية 

مكونات البانيه

نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح متوسطة.
بصلة مفرومة يؤخذ منها ماؤها فقط
فصين ثوم مفرومين
ملح 
فلفل
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ثوم بودرة
بصل بودرة
ملعقة سكر
دقيق
بقسماط مطحون
بيضتين
ملعقة نشا

 

خطوات عمل البانيه المقرمش
في وعاء توضع شرائح البانيه بعد غسلها، ويوضع عليها ماء حتى يغطيها، ويضاف له ملعقة كبيرة ملح، وملعقة كبيرة من السكر، ورشة فلفل أسود، ويترك في تلك التتبيلة لمدة  تقل عن 3 ساعات، ولا تزيد عن 5 ساعات.
بعد ذلك تنشل الفراخ من الماء، ويشطف بالماء جيدا.
يضاف لشرائح الفراخ، ماء البصل، والثوم المفروم، وكل التوابل، ويترك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.
بعد ذلك نغمس كل شريحة في الدقيق، من جميع الجهات، لتأخذ طبقة رقيقة.
وبعد ذلك نخفق البيضتين، ونضيف لهم رشة فلفل أسود، ونضع فيهم كمية الفراخ، مع التقليب جيدا، حتى يغطي البيض كل شرائح البانيه.
نضيف بعد ذلك ملعقة النشا، إلى كمية كافية من البقسماط، ونغمس كل شريحة في البقسماط، ليغطيها من جميع الجهات.
بعد أن ننتهي من كل الكمية، نضع على النار، كمية من الزيت، وعندما يسخن، نقلي فيه البانيه، حتى يكتسب اللون الذهبي المميز، وننشله، ونضعه في مصفاه، حتى يتخلص من أي زيت زائد.

 

ملحوظة:
لا يوضع البانيه فور خروجه من الزيت على ورق تنشيف؛ حتى يحتفظ بقرمشته، والبديل أن يوضع في مصفاة، حتى يتخلص من أي زيوت لازالت عالقة به.


طريقة عمل البانيه في الفرن بدون قلي

 

ولأن الكثير من ستات البيوت تبحث طرق الأكل الاسهل، والاسرع، وكذلك الأكثر صحية، فتحاول ستات البيوت البحث عن بدائل القلي بالزيت، ولذلك نستعرض في السطور التالية، طريقة عمل البانيه بطريقة سريعة وآمنة بدون قلي في الزيت

المكونات:
نصف كيلو صدور فراخ مقطعة شرائح متوسطة.
بصلة مفرومة يؤخذ منها ماؤها فقط
فصين ثوم مفرومين
ملح 
فلفل
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل
نصف ملعقة صغيرة قرفة
ثوم بودرة
بصل بودرة
ملعقة سكر
دقيق
بقسماط مطحون
بيضتين
ملعقة نشا
معلقتين زيت

البانيه زي الجاهز
البانيه زي الجاهز

خطوات عمل البانيه بدون قلي

في وعاء توضع شرائح البانيه بعد غسلها، ويوضع عليها ماء حتى يغطيها، ويضاف له ملعقة كبيرة ملح، وملعقة كبيرة من السكر، ورشة فلفل أسود، ويترك في تلك التتبيلة لمدة  تقل عن 3 ساعات، ولا تزيد عن 5 ساعات.

بعد ذلك تنشل الفراخ من الماء، ويشطف بالماء جيدا.

يضاف لشرائح الفراخ، ماء البصل، والثوم المفروم، وكل التوابل، ويترك في التتبيلة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نغمس كل شريحة في الدقيق، من جميع الجهات، لتأخذ طبقة رقيقة.

وبعد ذلك نخفق البيضتين، ونضيف لهم رشة فلفل أسود، ونضع فيهم كمية الفراخ، مع التقليب جيدا، حتى يغطي البيض كل شرائح البانيه.

نضيف بعد ذلك ملعقة النشا، إلى كمية كافية من البقسماط، ونضيف لها قطرات من الزيت بشكل تدريجي مع التقليب، حتى يصبح مثل رمال البحر المبللة.

نغمس شرائح البانيه في البقسماط جيدا، ليغطيها من جميع الجهات.

بعد أن ننتهي من كل الكمية، نرصه في صينية فرن، ونضعه في فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة، حتى يكتسب اللون الذهبي المميز، ويكون جاهز للأكل.

 

طريقة عمل المكرونة بالصلصة

المكرونة بالصلصة
المكرونة بالصلصة

ولأن البانيه لا يحلو إلا مع المكرونة، فتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل مكرونة بالصلصة بطريقة جديدة ومختلفة، كما أنها سهلة وسريعة، وقيمتها الغذائية عالية، لاحتوائها على العديد من أنواع الخضار.

 

مكونات عمل مكرونة بالصلصة والخضار:

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
حبة بصل
2 فص ثوم
حبة باذنجان مقطع مكعبات صغيرة
حبة مشروم مقطع شرائح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
2 ملعقة صغيرة ملح
2 حبة كوسة مقطعة مكعبات صغيرة
حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة
حبة بروكلي مقطع
1/2 كوب بقدونس مفروم
كوب عصير طماطم
كيس مكرونة غير مسلوقة
لتر ماء أو مرقة

 

طريقة عمل مكرونة بالصلصة والخضار:

في وعاء الطهي على النار نضع زيت الزيتون والثوم والبصل مع التقليب.
يضاف بعد ذلك الباذنجان والمشروم مع التقليب، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود وقلبي.
ثم ضيفي الكوسة والطماطم والبروكلي وقلبي وضيفي البقدونس وعصير الطماطم والمعكرونة وقلبي.
ثم ضيفي المرقة أو الماء، واتركيها حتى تمام التسوية.
قدميها مع رشة جبنة بارميزان على الوجه وبالهنا.

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