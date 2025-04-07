الإثنين 07 أبريل 2025
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طريقة عمل كفتة الفراخ بمذاق لذيذ ومميز

كفتة الفراخ
كفتة الفراخ

طريقة عمل كفتة الفراخ، كفتة الفراخ من أنواع الكفتة اللذيذة والمميزة خاصة لعشاق الدجاج، وتعتبر أيضا بديل جيد للذين لم يتنازلوا الدجاج.

وطريقة عمل كفتة الفراخ، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويمكن شرائها جاهزة ولكن العديد من ربات البيوت تفضل تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل كفتة الفراخ.

مكونات عمل كفتة الفراخ:

نصف كيلو صدر دجاج مفروم

بصلة كبيرة مفرومة ناعم

فصين ثوم مفروم

حزمة بقدونس مفرومة

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقتان كبيرتان بقسماط (اختياري لتماسك الخليط)

طريقة عمل كفتة الفراخ:

  • في وعاء عميق، ضعي صدور الدجاج المفرومة، ثم أضيفي البصل، الثوم، والبقدونس المفروم.
  • أضيفي البهارات، الفلفل الأسود، البابريكا، والملح.
  • قلّبي المكونات جيدًا حتى تمتزج، ثم أضيفي البقسماط إذا كان الخليط طريًا جدًا.
  • شكّلي الكفتة على هيئة أصابع أو كرات حسب الرغبة.
  • سخني الزيت في مقلاة غير لاصقة، وقلّي الكفتة حتى تأخذ لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا.
  • يمكن أيضًا شوي الكفتة في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20-25 دقيقة، مع تقليبها من وقت لآخر.
  • قدمي كفتة الفراخ ساخنة مع الأرز أو الخبز والسلطة، ويمكن تقديمها مع صوص طحينة أو زبادي.
طريقة عمل كفتة الفراخ 
طريقة عمل كفتة الفراخ 

فوائد الدجاج 

وتناول لحم الدجاج له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله باستمرار، ومن فوائد الدجاج:-

- تزويد الجسم بمغذيات لا توجد بكثرة في اللحم الأحمر، مثل: فيتامينات "أ" و"ك" و"د" و"إي".

- تزويد الجسم بحصة كبيرة من البروتين لبناء وصيانة العضلات والأنسجة.

- تحتوي الدواجن على معادن تقوّي العظام، مثل الكالسيوم والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم الذي يحمي من التهاب المفاصل.

- لحم الطيور مثل اللحم الأحمر غني بالزنك اللازم للرجل للحفاظ على مستوى هرمون التوستيسترون.

- يحتوي لحم الدواجن على فيتامين "ب 5" الذي يساعد على تقليل التوتر وأعراض سن اليأس.

- يحتوي كل 28 غرامًا من صدر الدواجن الخالي من الجلد على غرام واحد من الدهون، لذلك تعتبر صدور الدجاج والديك الرومي وسيلة جيدة لضبط الوزن.

- لحم الطيور غني بفيتامين "ب 6" الذي يدعم جهاز المناعة.

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أحلى من الجاهزة، طريقة عمل كفتة الحاتي

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طريقة عمل كفتة الفراخ، سريعة التحضير ومغذية وغير مكلفة

 

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