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صدام مرموش وربيعة يتصدر مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية.. تغييرات مرتقبة في تشكيل السيتزن.. والزعيم يبحث عن تعويض خسارة يوفنتوس العريضة

ربيعة ومرموش
ربيعة ومرموش

يستعد مانشستر سيتي الإنجليزي، لمواجهة نظيره العين الإماراتي، على ملعب "مرسيدس بنز ستاديوم"، في ولاية أتالانتا الأمريكية، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مواجهة مصرية من نوع خاص، بين رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي، وعمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتواجد العين الإماراتي في المجموعة السابعة بكأس العالم للأندية، مع يوفنتوس الإيطالي، مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي.

العين يخسر من يوفنتوس في الجولة الأولى بخماسية نظيفة

وتلقى العين الإماراتي هزيمة ثقيلة أمام يوفنتوس الإيطالي، بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

مانشستر سيتي يتخطى الوداد بثنائية في كأس العالم للأندية

فاز فريق مانشستر سيتي على نظيره الوداد المغربي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لينكولن فاينانشال فيلد"، ضمن مواجهات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويحتل العين المركز الأخير في المجموعة بعد الخسارة أمام يوفنتوس الإيطالي بخماسية مقابل لا شيء، بينما مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بعد الفوز على الوداد بهدفين نظيفين.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش في مباراة مانشستر سيتي المرتقبة، في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام العين في كأس العالم للأندية


حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، جفارديول، ريان آيت نوري.

خط الوسط: رودري، جوندوجان.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، بوب، عمر مرموش.

خط الهجوم: هالاند.

تشكيل العين المتوقع ضد مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: روي باتريسيو

في  خط الدفاع: رامي ربيعة - كوامي أوتون - فابيو كاردوسو - عبد الكريم تراوري - مارسيل راتنيك.

في خط الوسط: بارك يونج وو - يحيى نادر – سفيان رحيمي - نسيم الشاذلي.

في خط الهجوم: لابا كودجو.

 

موعد مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025


تقام مباراة العين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية، فجر الإثنين 23 يونيو 2025، في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة العين ضد مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية


تنقل مباراة مباراة العين ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 على شبكة "DAZN" صاحبة حقوق جميع مباريات البطولة، وستذاع مجانا باللغة العربية عبر موقعها الرسمي.

 

مصطفى غربال يقود مباراة العين ومانشستر سيتي 

كما يقود الجزائري مصطفى غربال مباراة العين ضد مانشستر سيتي، تحكيميًا، وسيكون الجزائريان مكران قوراي حكم مساعد أول، وعباس أكرم زرهوني حكم مساعد ثان، والحكم الرابع من أستراليا، وهو علي رضا فغاني، وسيكون المصري محمود عاشور حكم الفار الرئيسي.

مدرب العين يتمسك بالأمل قبل مواجهة مان سيتي 

أكد  الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي، ثقته في تقديم لاعبي فريقه لأفضل ما لديهم عندما يواجهون مانشستر سيتي الإثنين في كأس العالم للأندية 2025.

وخسر العين 0-5 أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى ليتذيل ترتيب المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن الوداد المغربي الذي خسر 0-2 من السيتي.

مدرب العين متفائل قبل مواجهة مانشستر سيتي 

وقال إيفيتش في تصريحات صحفية: "نأخذ كل مباراة على حدة ونركز على المباراة القادمة، نثق في أنفسنا وسنقدم أقصى ما لدينا لنقيس مستوانا ضد فريق مثل مانشستر سيتي".

 

وأضاف: "عملنا على تفادي الأخطاء وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع: "عندما تلعب ضد الأفضل تريد أن تظهر أفضل ما لديك، وأنا واثق بالطبع في أن لاعبي فريقي سيبذلون أقصى ما لديهم وسيقدمون كل شيء من الثانية الأولى حتى الأخيرة لأن الأمر سيكون صعبًا".

ويرى إيفيتش أن لاعبي العين لم يثقوا في أنفسهم أمام يوفنتوس مما قاد إلى الخسارة الكبيرة في كأس العالم للأندية 2025. 

 جوارديولا: سأدفع بـ10 لاعبين جدد أمام العين الإماراتي 

يعتزم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إعطاء العديد من اللاعبين فرصة للمشاركة في المباراة القادمة ضد العين الإماراتي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية في أمريكا.

جوارديولا يدفع بـ 10 لاعبين جدد 

 يخطط جوارديولا لإشراك 10 لاعبين جدد في المباراة، مع التركيز على الفوز في الوقت نفسه. 

ويهدف جوارديولا بحسب تصريحاته من خلال هذه الخطوة إلى منح اللاعبين الجدد الفرصة لاكتساب الخبرة واللعب، مع الحفاظ على مستوى الفريق التنافسي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على الوداد المغربي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بينما خسر العين الإماراتي أمام فريق يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف نظيفة في الجولة نفسها.

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