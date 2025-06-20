مونديال الأندية، جوارديولا: سأدفع بـ10 لاعبين جدد أمام العين الإماراتي

يعتزم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إعطاء العديد من اللاعبين فرصة للمشاركة في المباراة القادمة ضد العين الإماراتي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية في أمريكا.

جوارديولا يدفع بـ 10 لاعبين جدد

يخطط جوارديولا لإشراك 10 لاعبين جدد في المباراة، مع التركيز على الفوز في الوقت نفسه.

ويهدف جوارديولا بحسب تصريحاته من خلال هذه الخطوة إلى منح اللاعبين الجدد الفرصة لاكتساب الخبرة واللعب، مع الحفاظ على مستوى الفريق التنافسي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على الوداد المغربي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بينما خسر العين الإماراتي أمام فريق يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف نظيفة في الجولة نفسها.

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