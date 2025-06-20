مونديال الأندية، هاري كين يتحدث عن صدام بايرن ميونخ وبوكا جونيورز

مونديال الأندية، تحدث هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني عن مواجهة، وبوكا جونيورز الأرجنتيني وصيف بطل أمريكا الجنوبية “ليبرتادورس”، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال كين في تصريحاته قبل المباراة: مواجهة بوكا جونيورز هي خطوة للأمام مقارنة بمستوى المباراة الأولى، لكننا سنستعد لها بنفس الطريقة التي استعددنا بها ضد أوكلاند وجميع الفرق الأخرى التي نواجهها.

واضاف: سيُقدمون لنا أداءً قويًا ويبذلون قصارى جهدهم لإضعافنا. علينا أن نكون مستعدين لذلك. يمكننا أن نخطو خطوة كبيرة نحو الأدوار الإقصائية. هذا ما نُركز عليه.

صراع الصدارة بين بايرن ميونخ وبوكا جونيورز

كلا الفريقين في موقعة الليلة سيسعى لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، خاصة أنها ستضمن له إلى حد كبير اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة، في انتظار مواجهات الجولة الأخيرة، ففي حال حقق بايرن ميونخ الفوز سيرفع رصيده إلى 6 نقاط، وينفرد بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد الجولة الثانية.

أما في حال فوز بوكا جونيورز فإنه سيرفع رصيده إلى 4 نقاط، فيما سيتوقف رصيد بايرن عند 3 نقاط، وهنا سيحقق الفريق الأرجنتيني صدارة المجموعة بالمشاركة مع بنفيكا البرتغالي، إذا ما حقق الأخير الفوز على أوكلاند سيتي في مباراتهما مساء اليوم الجمعة، أما في حال تعثر الفريق البرتغالي أمام بطل أوقيانوسيا، فهنا سينفرد بوكا جونيورز بصدارة المجموعة

بايرن يكتسح أوكلاند سيتي 10-0

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كاسحا أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بعشرة أهداف دون مقابل، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة في مونديال الأندية 2025، المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر منافساتها حتى الثالث عشر من يوليو المقبل.

بايرن ميونخ يتصدر مجموعته

بهذا الفوز حصد بايرن ميونخ أول ثلاث نقاط في المونديال، واعتلى بأريحية كبيرة صدارة المجموعة الثالثة، بفارق كبير من الأهداف، في أسهل بداية يمكن أن يحلم بها الفريق البافاري، الطامح للتتويج بلقب كأس العالم للأندية في نسختها الأولى بشكلها الجديد الموسع.

في المقابل، سقط بوكا جونيورز في فخ التعادل الإيجابي أمام بنفيكا البرتغالي بهدفين لكل منهما، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة بمونديال الأندية، بذلك يتصدر الفريق البافاري صدارة المجموعة بـ3 نقاط، يليه بوكا جونيورز ثانيا ثم بنفيكا البرتغالي ولكل منهما نقطة واحدة، ثم أوكلاند سيتي رابعا بدون نقاط.

بوكا جونيورز الأرجنتيني، فيتو

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز

تقام مباراة بايرن ميونخ أمام بوكا جونيورز، في قمة المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية، في الساعة الرابعة من صباح غد السبت 21 يونيو الجاري.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر منصة دازن (DAZN) وشبكة قنوات إم بي سي السعودية.

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