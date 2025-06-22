رغم خماسية يوفنتوس، مدرب العين يتمسك بالأمل قبل مواجهة مان سيتي

أكد الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين الإماراتي، على ثقته في تقديم لاعبي فريقه لأفضل ما لديهم عندما يواجهون مانشستر سيتي الإثنين في كأس العالم للأندية 2025.

وخسر العين 0-5 أمام يوفنتوس الإيطالي في الجولة الأولى ليتذيل ترتيب المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن الوداد المغربي الذي خسر 0-2 من السيتي.

مدرب العين متفائل قبل مواجهة مانشستر سيتي

وقال إيفيتش في تصريحات صحفية: "نأخذ كل مباراة على حدة ونركز على المباراة القادمة، نثق في أنفسنا وسنقدم أقصى ما لدينا لنقيس مستوانا ضد فريق مثل مانشستر سيتي".

وأضاف: "عملنا على تفادي الأخطاء وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع: "عندما تلعب ضد الأفضل تريد أن تظهر أفضل ما لديك، وأنا واثق بالطبع في أن لاعبي فريقي سيبذلون أقصى ما لديهم وسيقدمون كل شيء من الثانية الأولى حتى الأخيرة لأن الأمر سيكون صعبًا".

ويرى إيفيتش أن لاعبي العين لم يثقوا في أنفسهم أمام يوفنتوس مما قاد إلى الخسارة الكبيرة في كأس العالم للأندية 2025.

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