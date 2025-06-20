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رياضة

مونديال الأندية، الجزائري مصطفى غربال حكما للقاء العين ومانشستر سيتي

مصطفى غربال الحكم
مصطفى غربال الحكم الدولي الجزائري، فيتو

مونديال الأندية، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن أسماء طاقم حكام مباراة العين الإماراتي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، المقرر إقامتها الرابعة فجر الإثنين المقبل، في الجولة الثانية لحساب المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

طاقم حكام مباراة العين ضد مانشستر سيتي

يدير مباراة العين الإماراتي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في مونديال الأندية، طاقم حكام بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال حكمًا للساحة ويعاونه كل من:

- الحكم المساعد الأول: موكران غوراري.
- الحكم  المساعد الثاني: عباس أكرم زهروني.
- الحكم الرابع: علي رضا فغاني.

مانشستر سيتي يتخطى الوداد المغربي، فيتو
مانشستر سيتي يتخطى الوداد المغربي، فيتو

جوارديولا يدفع بـ 10 لاعبين جدد 

يعتزم بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إعطاء العديد من اللاعبين فرصة للمشاركة في المباراة القادمة ضد العين الإماراتي في الجولة الثانية من دوري المجموعات لكأس العالم للأندية في أمريكا.

 يخطط جوارديولا لإشراك 10 لاعبين جدد في المباراة، مع التركيز على الفوز في الوقت نفسه. 

ويهدف جوارديولا بحسب تصريحاته من خلال هذه الخطوة إلى منح اللاعبين الجدد الفرصة لاكتساب الخبرة واللعب، مع الحفاظ على مستوى الفريق التنافسي.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على الوداد المغربي بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بمونديال الأندية بينما خسر العين الإماراتي أمام فريق يوفنتوس الإيطالي بخمسة أهداف نظيفة في الجولة نفسها.

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مونديال الأندية الاتحاد الدولي لكرة القدم العين الإماراتي مانشستر سيتي الإنجليزي مصطفي غربال العين الإماراتي ضد مانشستر سيتي كأس العالم للأندية 2025

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