يوفنتوس يدخل تاريخ كأس العالم للأندية بعد خماسية العين الإماراتي

كأس العالم للأندية، حقق يوفنتوس فوزا كاسحا علي نظيره العين الإماراتي، بخماسية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وتصدر اليوفي جدول ترتيب المجموعة السابعة بثلاث نقاط بالتساوي مع مانشستر سيتي الذي يحل ثانيا بعد فوزه على الوداد الرياضي المغربي 2-0، مع أفضلية للبيانكونيري بفارق الأهداف.



وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن فوز يوفنتوس بنتيجة 5-0 على العين، هو أكبر انتصار بفارق أهداف في أول مباراة لفريق في كأس العالم للأندية بما في ذلك النسخ السابقة بالنظام القديم.

ويشارك يوفنتوس لأول مرة ببطولة المونديال، حيث لم تسنح له الفرصة من قبل للمشاركة بالبطولة بعدما فشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا والتأهل للمونديال.

وأضافت أن يوفنتوس فاز بفارق 5 أهداف على الأقل في بطولة دولية لأول مرة منذ 10 ديسمبر 2003، عندما فاز على أولمبياكوس 7-0 آنذاك.

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