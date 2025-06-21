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رياضة

صدام مرموش وربيعة يتصدر مباراة مانشستر سيتي والعين في كأس العالم للأندية

ربيعة ومرموش
ربيعة ومرموش

 تشهد مباراة العين الإماراتي في كأس العالم للأندية أمام مانشستر سيتي، مواجهة مصرية خالصة بين مدافع العين رامي ربيعة ومواطنه عمر مرموش مهاجم السيتي.

يستعد العين لخوض واحدة من أقوى مبارياته على الإطلاق، عندما يلتقي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، في الجولة الثانية من دور مجموعات المجموعة السابعة من كأس العالم للأندية.

 

مواجهة مصرية خالصة

 وتنتظر الجماهير المصرية مواجهة خاصة عندما يقود رامي ربيعة دفاع الزعيم أمام عمر مرموش نجم "السيتزن"، في ثاني مواجهات الفريقين في العرس المونديالي.

 

واستهل العين مشواره في البطولة بخسارة مخيبة أمام يوفنتوس الإيطالي بنتيجة 0-5، بينما كانت بداية مانشستر سيتي مثالية بانتصار مهم على الوداد البيضاوي المغربي بثنائية نظيفة.

ويلتقي العين مع السيتي يوم 22 يونيو  الجاري في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة على إستاد ميرسيدس بنز.

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المجموعة السابعة جماهير المصري في كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية مباراة مانشستر سيتي مباراة العين الإماراتي

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