الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

باريس تحث جميع الأطراف على ضبط النفس

وزير الخارجية الفرنسي،
وزير الخارجية الفرنسي، فيتو

حثّت الخارجية الفرنسية جميع الأطراف على ضبط النفس لتفادي أي تصعيد يمكن أن يؤدي إلى توسع النزاع.

وفي السياق ذاته، قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن الإدارة الأمريكية التي أشعلت الحرب ستتحمل المسؤولية عن العواقب الوخيمة للغاية لعدوانها.

إيران توجه تحذيرا شديد اللهجة لأمريكا 

وأفادت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسئولين أمريكيين، اليوم الأحد، بأن البنتاجون يستعد لرد شبه مؤكد من إيران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أن قوات بلاده شنت سلسلة من الهجمات العسكرية على منشآت نووية إيرانية، شملت مواقع في فوردو ونطنز وأصفهان، في عملية وصفها بالناجحة والرادعة.

وقال ترامب، في خطاب فجر اليوم الأحد: إن "الهدف من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي مستقبلي"، مضيفًا أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث دُمّرت كليًا"، على حد تعبيره. 

وصرّح الرئيس الأمريكي بأن "الضربات حققت نجاحًا عسكريًا رائعًا"، مشددًا على أن "على إيران الآن أن تصنع السلام"، محذرًا في الوقت نفسه من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران".

وختم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ستعقد مؤتمرًا صحفيًّا في وقت لاحق لتقديم تفاصيل أوفى حول طبيعة الهجمات ونتائجها.

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