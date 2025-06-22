إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قرب منشأة "فوردو" النووية

أفادت مصادر محلية بسماع دوي خمسة انفجارات قوية، فجر الأحد، قرب منشآت نووية في محافظة أصفهان وسط إيران، وسط حالة من التوتر الأمني الشديد في المنطقة.

في الوقت نفسه، أكدت تقارير إعلامية أن الدفاعات الجوية الإيرانية استهدفت طائرة مسيّرة كانت تحلّق قرب منشأة فوردو النووية جنوب محافظة قم، دون أن تتضح بعد طبيعة الأضرار أو الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في إيران، لا سيما بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة خلال الأيام الأخيرة شنتها إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.