الأحد 22 يونيو 2025
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خارج الحدود

إيران تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية قرب منشأة "فوردو" النووية

إيران، فيتو
إيران، فيتو

أفادت مصادر محلية بسماع دوي خمسة انفجارات قوية، فجر الأحد، قرب منشآت نووية في محافظة أصفهان وسط إيران، وسط حالة من التوتر الأمني الشديد في المنطقة.

في الوقت نفسه، أكدت تقارير إعلامية أن الدفاعات الجوية الإيرانية استهدفت طائرة مسيّرة كانت تحلّق قرب منشأة فوردو النووية جنوب محافظة قم، دون أن تتضح بعد طبيعة الأضرار أو الجهات المسؤولة عن هذه الهجمات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في إيران، لا سيما بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية وحساسة خلال الأيام الأخيرة شنتها إسرائيل.

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إيران محافظة اصفهان منشاة نووية الدفاعات الجوية الإيرانية منشأة فوردو النووية

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