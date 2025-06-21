السبت 21 يونيو 2025
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اقتصاد

أسعار هواتف المحمول الأقل من 10 آلاف جنيه في السوق المصرية

هواتف اسمارت
هواتف اسمارت

يبحث الكثير من المستهلكين عن هواتف محمولة بأسعار متوسطة وفى حدود 10000 جنيه داخل الأسواق المحلية.

ونرصد في التقرير التالى أسعار الهواتف المحمولة فى السوق المحلية والمحلات والتى تتناسب مع عدد كبير من المستهلكين.

قائمة اسعار الهواتف الفئة المتوسطة

 

  • هاتف vivo y 29 يصل سعره إلى 8000 جنيه 
  • هاتف tecno 30 يبلغ سعره نحو 8600 جنيها
  • هاتف ريدمى نوت 14 يبلغ سعره 9650 جنيها
  • هاتف oppo a3x بسعر 5250 جنيه
هواتف اوبو 
هواتف اوبو 

واردات مصر من الهاتف المحمول

 

انخفضت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 14.3% خلال 2024، لتسجل 4.675 مليون دولار في مقابل 5.457 مليون دولار خلال  2023.

وأظهرت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنحو 782 ألف دولار خلال تلك الفترة، لتستحوذ على 0.1% من إجمالي واردات مصر من السلع المعمرة البالغة 3.964 مليار دولار.

وتراجعت واردات مصر من أجهزة تليفون للأفراد خلال ديسمبر لتسجل 68 ألف دولار في مقابل 303 ألف دولار خلال ديسمبر 2023 بتراجع 77.5%.

وزادت قيمة واردات مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 957.335 مليون دولار في مقابل 946.022 مليون دولار خلال  2023، بزيادة 1.2%.

وارتفعت قيمة فاتورة استيراد مصر من أجهزة الاتصالات والسنترالات لنحو 48.192 مليون دولار خلال ديسمبر 2024 في مقابل 45.742 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2023، بنمو 5.3%.

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إجمالي واردات مصر من السلع الهاتف المحمول التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التجارة الخارجية اسعار الهواتف المحمول اسعار الهواتف المحمولة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

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