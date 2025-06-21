وزير الشباب يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجه بتطويره ورفع كفاءته

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، نادي نقابة المهن التمثيلية، حيث كان في استقباله الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، للوقوف على أوضاعه الحالية، ومناقشة احتياجات التطوير ورفع كفاءته.

تأتي زيارة وزير الشباب الرياضة لنادي نقابة المهن التمثيلية في إطار الجولات الميدانية التي يجريها وزير الشباب والرياضة لمتابعة الأندية ومراكز الشباب والهيئات التابعة، والتأكد من جاهزيتها وتطويرها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة وتعزيز دورها في بناء الوعي وتنمية المجتمع.

أشرف صبحي يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجه بتطويره ورفع كفاءته

واطّلع وزير الشباب والرياضة خلال الجولة على المرافق الإنشائية والخدمية للنادي، وتعرّف على أبرز التحديات التي تواجهه، مشددًا على أهمية الحفاظ على دور النادي كمنارة ثقافية وفنية تسهم في دعم الإبداع والفن في مصر، مؤكدا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم القوى الناعمة، وعلى رأسها الفن والثقافة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية.

أشرف صبحي يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجه بتطويره ورفع كفاءته

وقال وزير الشباب: "الفن له دور محوري في تشكيل وجدان الشعوب، وتاريخنا الفني والثقافي غني بالأعمال التي أسهمت في ترسيخ القيم والمبادئ داخل المجتمع المصري، ومن هذا المنطلق، نحرص على تقديم الدعم الكامل للمؤسسات والكيانات الفنية، وعلى رأسها نادي المهن التمثيلية، ليواصل دوره الريادي في دعم الحركة الفنية والإبداعية".

أشرف صبحي يتفقد نادي نقابة المهن التمثيلية ويوجه بتطويره ورفع كفاءته

وأضاف: “نعمل على تطوير البنية التحتية للنادي بما يتماشى مع مكانته وتاريخه، وسنواصل التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير بيئة ملائمة تليق بالفنانين والمبدعين، وتُسهم في استمرارية عطائهم وتفاعلهم الإيجابي مع المجتمع”.

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بسرعة إعداد خطة تطوير شاملة للنادي، تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، مع بحث إمكانية التعاون مع الجهات المختصة لتوفير التمويل اللازم وإدراج النادي ضمن خطط الدعم المؤسسي للوزارة.

وأكد وزير الرياضة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفنون والثقافة، لافتًا إلى أن نادي المهن التمثيلية يُعد من أبرز الرموز الفنية التي ساهمت في إثراء المشهد الثقافي المصري، مشددًا على أهمية الحفاظ على مكانته وتوفير المناخ المناسب للفنانين والمبدعين.



الشباب والرياضة تُعلن النتيجة النهائية لانتخابات برلمان طلائع مصر الإلكترونية

فيما نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، انتخابات برلمان طلائع مصر 2025 على النظامين "الفردي" و"القائمة"، باستخدام آلية التصويت عن بُعد للمرة الأولى.

65.6% نسبة المشاركة في الإنتخابات بتجربة تصويت عن بُعد

وشهدت التجربة إقبالًا كبيرًا من قبل الطلائع وأسرهم، حيث بلغ عدد المشاركين في التصويت 33,965 من إجمالي 51,755 ناخبًا، بنسبة مشاركة بلغت 65.6%، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى النشء بأهمية المشاركة في الحياة العامة، وترسيخًا لقيم المواطنة والديمقراطية، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذه التجربة تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة النشء في الحياة السياسية بشكل مبكر، مشيرًا إلى أن استخدام التكنولوجيا في التصويت عن بُعد يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويعزز من فرص إشراك الطلائع في ممارسة ديمقراطية حقيقية تحاكي الواقع البرلماني.

وأضاف "صبحي" أن وزارة الشباب مستمرة في العمل مع كافة الشركاء لبناء جيل واعٍ قادر على التعبير عن رأيه والمشاركة الفعالة في قضايا وطنه، مشيدًا بتعاون كافة الجهات المعنية لإنجاح هذه التجربة غير المسبوقة.

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