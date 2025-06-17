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رياضة

الشباب والرياضة: أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة

الشباب والرياضة تعلن
الشباب والرياضة تعلن عن أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية

أنهت وزارة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء أول نظام متكامل للفحص الطبي داخل الأندية، وذلك داخل نادي سموحة بالإسكندرية.

تأتي هذه المبادرة في ضوء اهتمام الوزارة بتطوير الرعاية الصحية داخل الهيئات الرياضية، وضمان بيئة رياضية آمنة قائمة على الفحص العلمي الدقيق، بالتعاون مع نادي سموحة، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة للطب الرياضي، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة بمحافظة الإسكندرية.

الشباب والرياضة أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة 
الشباب والرياضة أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة 

وشهد اليوم الأول إجراء الفحوصات الطبية لأكثر من 2500 رياضي من لاعبي البارالمبيك، والمدارس، والفرق والأكاديميات، وذلك داخل الوحدة الطبية الحديثة باستاد الهوكي بنادي سموحة، والتي تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية لتقديم خدمة متكاملة دون انتقال اللاعبين إلى مراكز خارجية.

الشباب والرياضة أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة 
الشباب والرياضة أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة 

وتشمل الفحوصات الطبية:
• رصد التاريخ المرضي الشخصي والعائلي، والعوامل الوراثية
• كشف باطنة وقلب
• كشف صدر وتقييم القدرة التنفسية
• قياس ضغط الدم
• رسم قلب كهربائي (ECG)
• موجات صوتية على القلب (ECHO)
• مجموعة من التحاليل الطبية الشاملة
• تعبئة استمارة طبية معتمدة من وزارة الشباب والرياضة
• تحديد نوع الرياضة التي يمارسها كل لاعب
• إلزام حضور ولي الأمر للاعبين القُصَّر

الشباب والرياضة أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة 
الشباب والرياضة أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة 

كما يحصل كل لاعب على شهادة لياقة بدنية معتمدة وسارية لمدة عام، مع إمكانية استخراج نسخة إضافية مجانًا في حالة ممارسة أكثر من لعبة، ويُسجَّل الفحص إلكترونيًا ضمن قاعدة بيانات طبية موحدة لدى نادي سموحة ووزارة الشباب والرياضة.

الشباب والرياضة أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة 
الشباب والرياضة أول نظام شامل للفحص الطبي بالأندية بمشاركة 2500 رياضي من سموحة 

وفي إطار تعميم التجربة، بدأت الوزارة اليوم الثلاثاء، تنفيذ الكشوفات الطبية بنادي الشمس الرياضي بالقاهرة، لـ 150 لاعب ولاعبة من رياضات ألعاب القوى، السلاح، والخماسي الحديث، وذلك ضمن المرحلة التوسعية للمبادرة.

وتؤكد وزارة الشباب والرياضة أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال الطب الرياضي المصري، وتعكس التزام الدولة بحماية صحة الرياضيين وتقديم منظومة متكاملة للفحص والرعاية، بما يدعم بناء أجيال رياضية قادرة على التميز والتنافس محليًا ودوليًا، وفقًا لأعلى المعايير الطبية الحديثة.

 

الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة: أنتم خط الدفاع الأول

فيما التقى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، بعدد من ممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة، في لقاء عقد بمقر المديرية.

أكد الصبروط خلال اللقاء على الدور الحيوي الذي تلعبه الكيانات الشبابية في بناء الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الانتماء والعمل التطوعي بين الشباب، قائلًا: “أنتم خط الدفاع الأول عن الوطن، وصوت الشباب الواعي القادر على صناعة التغيير،ونعمل بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأستماع إلى الشباب وتلبية احتياجاتهم”.

الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة 
الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة 

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين المديرية وهذه الكيانات، وتقديم الدعم اللازم لمبادراتهم وأنشطتهم، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو تمكين الشباب وتوسيع مشاركتهم المجتمعية، كما استمع وكيل الوزارة إلى مقترحات وأفكار الشباب، ووجّه بتذليل العقبات أمام تنفيذ البرامج والمبادرات التي تعزز من دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الجيزة.

الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة 
الصبروط خلال لقائه ممثلي الكيانات الشبابية بالجيزة 

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار عقد مثل هذه الحوارات الدورية مع الشباب، إيمانًا بأهمية دورهم كشريك أساسي في مسيرة البناء الوطني.

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