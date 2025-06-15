نظمت وزارة الشباب والرياضة، ندوة تثقيفية توعوية حول المنشطات والتغذية الرياضية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للمشاركة في البطولة الإفريقية للكرة الطائرة جلوس، المؤهلة لبطولة العالم، والمقرر تنظيمها في مدينة نيروبي بكينيا.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وفي ضوء التنسيق المشترك مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات والهيئات الرياضية، تنفيذًا لتعليمات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس، الذي شدد على أهمية التوعية بمخاطر المنشطات ورفع مستوى الثقافة الرياضية للاعبين والمدربين والإداريين.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية لمنتخب الكرة الطائرة جلوس

وتناولت الندوة عددًا من المحاور الأساسية من بينها:

• مخاطر المنشطات الصحية والقانونية.

• أساسيات التغذية الرياضية السليمة وتأثيرها على الأداء.

• الدعم النفسي والإعداد العقلي للمنافسات الدولية.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية لمنتخب الكرة الطائرة جلوس

وتُعد هذه الندوة جزءًا من خطة الوزارة الشاملة لتأهيل الفرق القومية ورفع جاهزيتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز من فرص المنافسة المشرفة في البطولات العالمية.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية لمنتخب الكرة الطائرة جلوس

وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في تنظيم هذه اللقاءات التوعوية ضمن استراتيجيتها لدعم الرياضة النظيفة وتعزيز الوعي الأخلاقي والصحي لدى الرياضيين المصريين.

الشباب والرياضة تنظم ندوة توعوية حول المنشطات والتغذية لمنتخب الكرة الطائرة جلوس

وزير الرياضة يشكل لجنة للتحقيق في مسئوليات اتحاد الكاراتيه بعد وفاة اللاعب يوسف أحمد

قرر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تشكيل لجنة متخصصة لتحديد المسئوليات والاختصاصات والمتعلقة بدور رئيس مجلس إدارة وأعضاء الاتحاد المصري للكاراتيه وكذلك جهازه التنفيذي، بناءً على نتائج التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة وفاة اللاعب يوسف أحمد خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه التي أقيمت بالإسكندرية.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي أن هذا الأمر يأتي للوقوف على كافة الملابسات الإدارية والفنية المرتبطة بتنظيم البطولة وتطبيق الاكواد الطبية الواردة باللائحة الطبية الصادرة عن الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل الدور الرقابي والإداري للوزارة، وانطلاقًا من التزامها بمبادئ الحوكمة وضمان المحاسبة المؤسسية، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، ويؤكد أن سلامة اللاعبين تمثل أولوية قصوى لدى الدولة.

وكان اللاعب يوسف أحمد قد تعرّض لفقدان الوعي وسقط أرضًا خلال إحدى مبارياته في البطولة، وتم نقله على وجه السرعة لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذه لم تُكلل بالنجاح.

وقد أسفرت التحقيقات عن إحالة عدد من المسؤولين باتحاد الكاراتيه إلى محكمة الجنح، مع استمرار متابعة القضية من الجهات المعنية.

وزير الرياضة مشيا بالأداء: كل الدعم لبعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

فيما أشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأداء النادي الأهلي فى مباراته الأولي ضمن مشاركته فى منافسات كأس العالم للأندية بأمريكا.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن النادي الأهلي يمثل كرة القدم المصرية ضمن منافسات أهم بطولة لكرة القدم للأندية فى العالم متمنيا التوفيق للأحمر خلال باقي المباريات وصعوده إلى الأدوار التالية ومنافسته على اللقب وهو ما يستحقه الفريق.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التواصل المستمر مع البعثة والسفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية للاطمئنان على الأوضاع الإدارية والفنية للفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الوزير علي تقديم كامل الدعم من الدولة المصرية ومتابعته الشخصية لكافة التفاصيل المرتبطة بسير البعثة واحتياجاتها.

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