وزير الشباب والرياضة يكرم مدربي برنامج "مشواري" بكفر الشيخ (صور)

كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدربي برنامج "مشواري" بمحافظة كفر الشيخ ومختلف محافظات الجمهورية، وذلك بفندق سميراميس بالقاهرة، ضمن فعاليات الوزارة لدعم وتمكين الكوادر الشبابية على مستوى الجمهورية.

ويُنَفّذ برنامج مشواري من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بهدف تنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

شهد الحفل حضور عدد من قيادات الوزارة، في مقدمتهم منال جمال، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، رئيس الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات ووكلاء الشباب و400 مدرب بالبرنامج من مختلف محافظات الجمهورية، إلي جانب الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والذين تم تكريمهما خلال الحفل تقديرًا لدورهما البارز في دعم وتنفيذ أنشطة البرنامج داخل المحافظة.

ويُعد برنامج "مشواري" أحد أهم البرامج التنموية التي تستهدف النشء والشباب من سن 10 إلى 24 عامًا، ويعمل على تعزيز مهاراتهم الحياتية والمهنية من خلال تدريبات عملية تشمل: مهارات التواصل الفعّال، التفكير الابتكاري، اتخاذ القرار، العمل الجماعي، كتابة السيرة الذاتية، اجتياز المقابلات الشخصية، والتوجيه المهني، إلى جانب تعريفهم بمفاهيم ريادة الأعمال وتحفيزهم على خوض تجربة العمل الحر.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أشرف صبحي بالجهود المبذولة في تنفيذ البرنامج بالمحافظات وتدريب اكثر من مليون 500 ألف مستفيد، مؤكدًا أن "مشواري" يُجسد رؤية الدولة المصرية في بناء الإنسان، وتمكين الشباب بمهارات الحياة والعمل، وتعليمهم كيفية التعامل مع المشاعر والتحديات اليومية، بما يسهم في بناء شخصيات متوازنة وقوية قادرة على النهوض بالمجتمع والدولة.

جدير بالذكر أن أسماء المدربين الذين تم تكريمهم بمحافظة كفرالشيخ هم؛ حسن الدسوقي منسق البرنامج بالمحافظة ومدرب، وماهر احمد، شریف السواق، محمود الصاوي، احمد المغازي، مينا رضا، مجدي عبد الرحمن، احمد عاشور، احمد عطية، رمضان اللباني، محمود الجزايرلي، سهام البشبيشي، هبة ابو العز، رشا عبد المنعم.

تجدر الاشارة الي ان برنامج "مشواري" يتم تنفيذه داخل مراكز الشباب، والأندية الرياضية، والجامعة، والمعاهد العليا بمحافظة كفرالشيخ، وقد استفاد منه حتى الآن أكثر من 68 ألف شاب وشابة من الفئة العمرية من 10 إلى 24 عامًا، حيث تلقوا تدريبات متخصصة على المهارات الحياتية والتوجيه المهني بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

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