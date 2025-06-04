أشرف صبحي يهنئ ديفيد بيرج بمنصب أمين عام المنظمة الكشفية العالمية

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ديفيد بيرج بمناسبة توليه منصب أمين عام المنظمة الكشفية العالمية، حيث تمنى له التوفيق في مهمته بالمنظمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية مع المنظمة الكشفية العالمية، ودورها الفاعل في تنمية قدرات النشء والشباب وتعزيز القيم القيادية والانتماء المجتمعي، مشيرًا إلى أن اختيار السيد بيرج لهذا المنصب يعكس الثقة الكبيرة في خبراته وقدرته على تطوير آليات العمل الكشفي بما يتماشى مع تطلعات الأجيال الجديدة.

وأوضح الوزير أن وزارة الشباب والرياضة تواصل دعمها الكامل للحركة الكشفية داخل مصر وخارجها، وتتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع الأمانة العامة الجديدة للمنظمة من أجل تعظيم الأثر الإيجابي للحركة الكشفية على المستويين الإقليمي والدولي.



الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام ببورسعيد

فيما نظمت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة فى الإدارة المركزية للطب الرياضي، مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام بمسرح المدينة الشبابية بمشاركة 250 مشاركا.

جاءت المبادرة فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشى محافظ بورسعيد.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام ببورسعيد

شهدت المبادرة حضور الدكتور سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، ومحمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وانحرافات القوام ببورسعيد

تضمنت المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وانحرافات القوام، إلى جانب إجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات بالمجان.

وفى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى لتطوير وحدات الطب الرياضى بالمحافظات والتوسع فى إنشاء وحدات جديدة إلى جانب تطوير الوحدات القائمة تم تفقد مقر وحدة الطب الرياضي بالمدينة الرياضية بعد تشغيلها بشكل تجريبى للتعرف على احتياجات الوحدة وتشغيلها على أكمل وجه وتقديم خدمات التأهيل الرياضى لأبناء المحافظة من الرياضيين وأفراد المجتمع وذلك فى إطار سياسة الوزارة لتطوير قطاع الطب الرياضى بالمحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.