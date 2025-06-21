كواليس أغنية "أغلى من عنيا" لـ هاني حسن الأسمر مع والده الراحل

كشف الفنان هاني حسن الأسمر عن تفاصيل أغنيته الجديدة "أغلى من عنيا"، والتي تمثل دويتو استثنائيًا يجمعه بصوت والده الراحل حسن الأسمر، موضحًا أن الأغنية تم تسجيلها منذ أكثر من 17 عامًا، أي قبل وفاة والده بسنوات طويلة، لكنها لم تصدر حينها بسبب اختيار والده لعدد محدود من الأغاني لألبوم "ادلع يا حلو"، بينما احتفظ بباقي الأغاني لمشروعات مستقبلية.



أشار هاني خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الجمعة، عبر شاشة ON مع الإعلامية منى الشاذلي، إلى أن فكرة إصدار الأغنية جاءت بعد تكرار مطالبة الجمهور له بإعادة تقديم تراث والده، قائلًا: "في أي مكان بروحه الناس بتقولي فين الحاجات الجميلة؟ فقررت أطلعها".

أغنية أغلى من عنيا



أوضح أن الأغنية من كلمات أحمد شتا وألحان محمود الخيامي، موضحا أن الأخير رحب بطرح الأغنية أخيرًا بعد سنوات من الانتظار. مشيرا إلى أنه تم إعداد الأغنية لتكون دويتو يجمع بين صوته وصوت والده.



في سياق آخر، لفت هاني حسن الأسمر إلى أن والده لم يكن يشجعه على احتراف الغناء في البداية، وكان يصر على إتمام دراسته أولًا، لكن مع الوقت دعمه فنيًا، بل وغنى معه من قبل في أغنية مصوّرة بعنوان "لم الشبك".



كشف أيضًا عن بداياته الفنية، حيث عمل كمغني كورال في فرقة والده لفترة طويلة، ورافقه في العديد من الحفلات داخل مصر وخارجها.

وعن مكانة أغاني والده في وجدان الناس، وخاصة أغنية "كتاب حياتي"، قال: "والدي الله يرحمه كان عنده حتة في صوته تخليك ترقص وتسقف حتى لو هي موال، يعني أغنية (كتاب حياتي يا عين) الناس بترقص عليها".

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