محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.4 %
اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قبل قليل نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية فى المحافظة للعام الدراسي 2024 ـ 2025، بنسبة نجاح بلغت 84.4 %.
وأوضحت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن عدد الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية 2025 بالمحافظة بلغ 9935 طالبا، بنسبة نجاح بلغت 84.4 %.
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