الأحد 02 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أبحاث حديثة تشير إلى فوائد الكركم في علاج الاكتئاب

الكركم، فيتو
الكركم، فيتو

لطالما استخدم الكركم في الطب التقليدي في الهند والصين لعدة قرون، وذلك لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات الصحية، بما في ذلك الأمراض الجلدية والالتهابات والإجهاد. 

وقد أثارت الأبحاث الحديثة اهتمامًا متزايدًا بإمكانية استخدام الكركم في تخفيف أعراض الاكتئاب.

تعود الفوائد الصحية للكركم في الغالب إلى مركب الكركمين، وهو مركب كيميائي موجود في جذور النبات، وقد أظهرت الدراسات أن الكركمين يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما يجعله مرشحًا واعدًا لعلاج الاكتئاب، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

تأثير الكركم على الاكتئاب

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الكركمين قد يؤثر على الاكتئاب بعدة طرق، منها:

تقليل الالتهاب: هناك أدلة متزايدة تربط الالتهاب المزمن بـ الاكتئاب

قد يساعد الكركمين في تقليل الالتهاب في الجهاز المناعي، مما قد يؤدي إلى تحسين المزاج.

تعديل الناقلات العصبية: يؤثر الكركمين على مستويات الناقلات العصبية مثل السيروتونين والدوبامين، والتي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم المزاج والسلوك.

تأثيرات مضادة للأكسدة: يحمي الكركمين الخلايا العصبية من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، والذي قد يساهم في تطور الاكتئاب.

تأثيرات عصبية: أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن الكركمين قد يحفز نمو الخلايا العصبية الجديدة في منطقة الحصين في الدماغ، وهي منطقة مرتبطة بتنظيم المزاج.

وأظهرت بعض الدراسات السريرية الصغيرة أن مكملات الكركمين قد تكون فعالة في تخفيف أعراض الاكتئاب، خاصةً عند تناولها مع الأدوية المضادة للاكتئاب التقليدية

الجرعة والاستخدام الآمن للكركم

من الآمن تناول الكركم في الطعام، ولكن للحصول على كمية الكركمين العلاجية، غالبًا ما تكون المكملات الغذائية ضرورية. 

ويُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول مكملات الكركمين، خاصةً للأشخاص الذين يتناولون أدوية أخرى.

لزيادة امتصاص الكركمين، يُفضل تناوله مع البيبيرين، وهو مركب موجود في الفلفل الأسود.

الجرعة الموصى بها لمكملات الكركمين تختلف وفقًا للمنتج والحالة الصحية، لذا يجب استشارة الطبيب لتحديد الجرعة المناسبة، قد يستغرق الأمر عدة أسابيع لملاحظة أي تحسن في الأعراض.

الآثار الجانبية للكركم

يعتبر الكركمين آمنًا بشكل عام، ولكن قد يسبب بعض الآثار الجانبية الخفيفة، مثل اضطراب المعدة والإسهال. 

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المرارة أو يتناولون مميعات الدم استشارة الطبيب قبل تناول الكركمين.

وقد يتفاعل الكركم مع بعض الأدوية، لذا يجب إبلاغ الطبيب بجميع الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكركمين اضطراب المعدة أعراض الاكتئاب الالتهاب المزمن الجهاز المناعي الحالات الصحية الكركم أمراض الجلدية خصائص مضادة للالتهابات
ads

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

لم تصدق، سيدة تغلق الهاتف في وجه محمد رمضان وتخسر جائزة الـ200 ألف جنيه

حطوا وشي على جسم ممثلة بورنو، إلهام شاهين تكشف مفاجأة عن محاولة تشويه سمعتها (فيديو)

الدوري السعودي، تعادل القادسية والرياض بالشوط الأول

سحر رامي تكشف عن موقف محرج لها مع عادل إمام

أحمد فهمي يوضح كواليس الخناقة مع شيكابالا خلال برنامج رامز إيلون مصر

13 مارس، محاكمة وائل غنيم بتهمة سب تركي آل الشيخ

العصمة كانت في إيدها، إلهام شاهين تكشف أغرب قصة زواج بحياتها (فيديو)

منوعات

المزيد

لقطات توثق وفاة رجل وهو يقرأ القرآن في أول أيام رمضان داخل مسجد بالأردن

حرائق ضخمة في اليابان وإجلاء الآلاف (فيديو)

مصرع 7 عمال إثر انهيار ثلجي في الهند

حقيقة ابتلاع حوت قاربا في البحر (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأحد 2/3/2025

المزيد

انفوجراف

نيكول سابا "ضرة" ياسمين عبد العزيز في الحلقة الأولى من مسلسل وتقابل حبيب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبياء

ما حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب لعب البلاي ستيشن ؟، أمين الفتوى يرد "فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية