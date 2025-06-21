يحافظ على مستوى السكر بالدم ويمنح الطاقة، 7 فوائد صحية لجوز الهند

يعد لب جوز الهند النيئ مصدرًا ممتازًا للدهون الصحية، الألياف، والمعادن الأساسية مثل الحديد والمنجنيز، ولكنه يحتوي كذلك على سعرات حرارية ودهون أعلى من معظم الفواكه الأخرى، لذا من الأفضل تناوله باعتدال.

يحتوي ثلث كوب من لب جوز الهند المبشور النيئ على:

السعرات الحرارية: 94.

الدهون: 9 جرامات (منها 8 جرامات دهون مشبعة).

الصوديوم: 5 ملليجرامات.

الكربوهيدرات: 4 جرامات.

السكر: 2 جرام.

البروتين: 1 جرام.

الألياف: 2 جرام.

7 فوائد صحية لجوز الهند

بفضل محتواه من الألياف والعناصر الغذائية ونوع الدهون الفريد، يعد لب جوز الهند إضافة رائعة للوجبات الخفيفة والرئيسية، ويمكنه تحديدًا:

تحسين مستويات الطاقة.

المساعدة في ضبط سكر الدم، التحكم في الوزن، وتحسين عملية الهضم.

مكافحة الالتهابات.

توفير الكمية اللازمة من المنجنيز يوميًّا.

1. يمنح الطاقة

العديد من خلطات المكسرات تحتوي على جوز الهند المجفف، فلب جوز الهند غني بالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs)، التي يحولها الجسم بسرعة إلى طاقة، وهذا يجعله خيارًا ممتازًا للوقود قبل أو بعد التمرين.

فالدهون الثلاثية متوسطة السلسلة هي سلاسل أقصر أو متوسطة الطول من جزيئات الدهون التي تصل مباشرة إلى الكبد، مما يمنح الجسم دفعة طاقة شبه فورية، ولا يخزن الجسم الدهون متوسطة السلسلة بسهولة كما يخزن الدهون الثلاثية طويلة السلسلة.

بينما قد يؤدي الإفراط في تناول الدهون المشبعة إلى ارتفاع الكوليسترول، فإن تناولها باعتدال أمر مفيد، ويفضل الحصول عليها من الفواكه مثل جوز الهند بدلًا من الأطعمة المصنعة، فيمكن الحصول على 10% من السعرات الحرارية اليومية بأمان من الدهون المشبعة دون زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

ويوفر نصف كوب من جوز الهند ما يزيد قليلًا عن 50% من الاحتياج اليومية من الدهون المشبعة لمن يتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري.

2. يلبي معظم الاحتياج من المنجنيز

يحتوي نصف كوب من جوز الهند الخام المبشور على 0.6 ميكروجرام من معدن المنجنيز، وهو ما يمثل نصف احتياج معظم البالغين اليومي، ويدعم المنجنيز بناء العظام الصحية ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور، كما يدعم وظائف الدماغ وقد ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنوبات ومرض باركنسون.

3. يحافظ على مستوى صحي لسكر الدم

يساعد محتوى الألياف في جوز الهند على إبطاء عملية الهضم، مما يمنع التقلبات الحادة في مستويات السكر في الدم، وهذا يجعله خيارًا ذكيًا للأشخاص الذين يراقبون مستوى السكر في الدم، مثل مرضى السكري.

4. يساعد على الهضم

بالإضافة إلى الألياف، جوز الهند غني بالمنجنيز، وكلاهما يعمل معًا لدعم الجهاز الهضمي، ويساعد المنجنيز الجسم على إنتاج إنزيمات هضمية تحلل العناصر الغذائية في الطعام، بينما تحافظ الألياف على حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

5. يحارب الالتهابات

مثل الفواكه والخضراوات الأخرى، جوز الهند غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وعلى الرغم من أن جوز الهند لا يحقق نتائج مذهلة بمفرده، إلا أنه جزء من نظام غذائي صحي ومتوازن غني بمضادات الأكسدة، والتي أظهرت الأبحاث أنها تقلل خطر الإصابة بالالتهابات وأمراض مثل الزهايمر وأمراض القلب والسرطان.

6. غني بالعناصر الغذائية المفيدة

نصف كوب من جوز الهند الخام، غير المحلى، والمبشور غني بالعديد من العناصر الغذائية الصحية الأخرى:

البوتاسيوم: 143 ملليجرام

الفسفور: 46 ملليجرام

المغنيسيوم: 13 ملليجرام

حمض الفوليك: 11 ملليجرام

الكالسيوم: 6 ملليجرامات

7. متعدد الاستخدامات

تتوفر منتجات جوز الهند على نطاق واسع في متاجر البقالة، وغالبًا ما يتم الترويج لها كبدائل صحية:

دقيق جوز الهند: بديل خالٍ من الحبوب ومناسب لحمية باليو والكيتو.

حليب جوز الهند: بديل خالٍ من الألبان لحليب البقر.

ماء جوز الهند: بديل صحي للمشروبات الرياضية لتجديد الإلكتروليتات.

سكر جوز الهند: يمكن استخدامه بدلًا من السكر العادي، لكنه لا يقدم فوائد غذائية كبيرة.

ولكم من المهم استخدم زيت جوز الهند باعتدال، عملية صنع زيت جوز الهند تزيل جميع العناصر الغذائية الموجودة في لب جوز الهند الخام، ويحصل الشخص على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية مع فوائد غذائية قليلة.

بفضل محتواه الغني بالفيتامينات، العناصر الغذائية، والألياف، يمكن اعتبار جوز الهند "غذاءً خارقًا"، ومع ذلك، من المهم فهم أن مصطلح "غذاء خارق" ليس فئة معترف بها ولا توجد معايير محددة له. غالبًا ما يطلق هذا التصنيف على أي طعام صحي، خاصة تلك الغنية بمضادات الأكسدة، المعادن، الفيتامينات، والمنخفضة السعرات الحرارية والدهون.

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