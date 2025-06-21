عراقجي: إذا كانت أمريكا جادة في العودة إلى الدبلوماسية فكل ما يتطلبه مكالمة هاتفية إلى تل أبيب لإيقاف كل شيء

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: “إذا كانت أمريكا جادة في العودة إلى الدبلوماسية فكل ما يتطلبه الأمر هو مكالمة هاتفية من واشنطن إلى تل أبيب لإيقاف كل شيء”.

وسبق أن قال “عراقجي” إن بلاده غير متأكدة من قدرتها على الوثوق بواشنطن في محادثات دبلوماسية بعد الهجوم الإسرائيلي قبل أيام قليلة من جولة مفاوضات كانت مقررة بين الطرفين.

وعندما سألته أندريا ميتشل من شبكة "إن بي سي نيوز" أكان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في غضون الإطار الزمني الذي حدده الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا وهو أسبوعان، أوضح وزير خارجية إيران عباس عراقجي أن الأمر متروك لإدارة ترامب "لإظهار عزمها على التوصل إلى حل تفاوضي".



لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما لم تكن مهتمة حقًّا بالدبلوماسية، وأنها استخدمت المحادثات "غطاء" للهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران.

وصل وزير الخارجية الإيراني فجر اليوم السبت إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بوصول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فجر اليوم السبت إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والذي يُعقد تحت عنوان: "منظمة التعاون الإسلامي في عالم متحوّل".

ومن المقرر أن تنعقد أعمال الاجتماع يومي 21 و22 يونيو بمشاركة أكثر من 40 وزير خارجية من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى حضور ممثلين عن المؤسسات التابعة للمنظمة، والدول المراقبة، وعدد من المنظمات الدولية ذات الصلة.

وفي تصريح له، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن هذا الاجتماع سيتناول، بطلب من إيران، الاعتداء الأخير للكيان الصهيوني على أراضي الجمهورية الإسلامية بشكل خاص وموسع.

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