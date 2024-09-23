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صحة ومرأة

هيئة الدواء توضح ​​الجرعة اللازمة للحامل من حمض الفوليك أسيد

الفوليك أسيد، فيتو
الفوليك أسيد، فيتو

كشفت هيئة الدواء المصرية عن الجرعة التي ينبغي على الحامل تناولها من حمض الفوليك حيث يجب عليها تناول ٤٠٠ ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.​

الجرعة اللازمة للحامل من حمض الفوليك أسيد 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه قد يصِف الطبيب جرعة أكبر من حمض الفوليك ٥ ميلليجرام في بعض الحالات مثل:​​

١-وجود أي تاريخ عائلي للإصابة بتشوهات الأنبوب العصبي. ​​

٢-إذا كانت الأم الحامل مصابة بمرض السكري.

٣-إذا كانت تتناول أدوية للصرع. ​​

وحمض الفوليك، من الفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان وخاصة السيدات الحوامل.

كما يعد حمض الفوليك واحدًا من العناصر المهمة التي تحتاجها الأم الحامل للحفاظ على صحة جنينها وضمان نموه بصورة سليمة.

و يلعب دورًا مهمًا في تطور الأنبوب العصبي للجنين في المراحل المبكرة من الحمل؛ مما يؤثر على سلامة الدماغ والحبل الشوكي، وقد يؤدي نقصه إلى حدوث تشوهات خلقية للجنين.​​

 

وتشمل مصادر الحصول على حمض الفوليك: 

البازلاء 

البروكلي 

السبانخ 

البقوليات والفواكه الحمضية

​ونصح المعهد القومي للتغذية بأن حمض الفوليك يعتبر من المكملات الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأم الحامل في بداية حملها حيث يساعد حمض الفوليك على تكوين الجهاز العصبي للطفل كما يقلل من معدل الإصابة بما يسمى بالشفة الأرنبية وهي أحد العيوب الخلقية الشائعة.

أوصت وزارة الصحة الفتيات المقبلات على الزواج، بضرورة الحصول على فيتامين حمض الفوليك لمدة 6 أشهر قبل بداية الحمل.

وقالت  الصحة إن الهدف من تناول حمض الفوليك منع تشوهات الجهاز العصبي والتوحد وقصور القلب لدى المواليد.

نصائح للسيدات الحوامل لتجنب الشعور بالحموضة والامتلاء 

ووجه المعهد القومي للتغذية نصائح للسيدات الحوامل لتجنب الشعور بالحموضة والامتلاء خلال فترة الحمل:

1- شرب الماء قبل أو بعد تناول الطعام وليس أثناء الطعام.

2-تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة.

3-يفضل النوم على الجانب الأيسر.

4-تجنب مشروبات الكافيين والأطعمة المملحة والحارة والمقلية.

5- تجنب الاستلقاء على الظهر بعد الأكل مباشرة.

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