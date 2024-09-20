11 علامة تدل على الإصابة بنقص فيتامين ب12

تشمل أعراض نقص فيتامين ب12 أو حمض الفوليك التعب والخمول وانخفاض الحالة المزاجية وضيق التنفس ومشاكل الأعصاب، وغالبًا ما يتضمن العلاج تغييرات في النظام الغذائي أو مكملات فيتامين بي 12.

لا ينتج جسم الإنسان فيتامين بي 12، لذلك يجب على الناس الحصول على هذا العنصر الغذائي من نظامهم الغذائي، وهو موجود في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والبيض ومنتجات الألبان والأسماك، ويمكن أن تشمل المصادر النباتية والنباتية لفيتامين ب12 الحبوب المدعمة وحليب النبات والخبز والخميرة الغذائية.

فيتامين ب12 ضروري لصنع الحمض النووي وخلايا الدم الحمراء ودعم الجهاز العصبي.

تنشأ العديد من أعراض نقص فيتامين ب12 لأنه يسبب نقص خلايا الدم السليمة، ويحتاج الجسم إلى الكثير من هذه الخلايا للحصول على الأكسجين في جميع أنحاء الجسم والحفاظ على صحة الأعضاء، ويلعب فيتامين ب12 أيضًا دورًا حيويًا في السماح للدماغ والأعصاب بالعمل بشكل صحيح، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

1. وخز اليدين أو القدمين

قد يسبب نقص فيتامين ب12 "وخزًا وإبرًا" في اليدين أو القدمي، تحدث هذه الأعراض لأن الفيتامين يلعب دورًا حاسمًا في الجهاز العصبي، ويمكن أن يؤدي غيابه إلى إصابة الأشخاص بمشاكل في التوصيل العصبي أو تلف الأعصاب.

في الجهاز العصبي، يساعد فيتامين ب12 في إنتاج مادة تسمى الميالين التي تحمي الأعصاب وتساعدها على نقل الأحاسيس، وبدون الميالين الكافي، تكون الأعصاب أكثر عرضة للتلف.

المشاكل أكثر شيوعًا في الأعصاب الموجودة في اليدين والقدمين، والتي تسمى الأعصاب الطرفية، وقد يؤدي تلف الأعصاب الطرفية إلى وخز في هذه الأجزاء من الجسم.

2. صعوبة المشي

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي تلف الأعصاب الطرفية إلى مشاكل في الحركة، وقد يجعل الخدر في القدمين والأطراف من الصعب على الشخص المشي بدون دعم، وقد يعانون أيضًا من ضعف العضلات وردود الفعل المنخفضة.

3. شحوب الجلد

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب12 إلى شحوب الجلد واصفراره، وهو ما يسمى باليرقان، ويمكن أن تتطور هذه التغيرات في لون الجلد عندما لا يتمكن جسم الشخص من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.

بدون وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، قد يبدو الجلد شاحبًا، ويلعب فيتامين ب 12 دورًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، ويسبب نقص فيتامين ب 12 نقص خلايا الدم الحمراء، أو فقر الدم الضخم الأرومات، والذي يرتبط باليرقان.

يمكن أن يؤدي هذا النوع من فقر الدم أيضًا إلى إضعاف خلايا الدم الحمراء، والتي يقوم الجسم بعد ذلك بتكسيرها بشكل أسرع، وعندما يكسر الكبد خلايا الدم الحمراء، فإنه يطلق البيليروبين، البيليروبين مادة بنية اللون تمنح الجلد اللون الأصفر الذي يميز اليرقان.

4. التعب

يؤدي فقر الدم الضخم الأرومات الناجم عن نقص فيتامين ب 12 إلى شعور الشخص بالتعب، وبدون وجود ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين حول الجسم، يمكن أن يشعر الشخص بالتعب الشديد.

5. معدل ضربات القلب السريع

يعد معدل ضربات القلب السريع أحد أعراض نقص فيتامين ب 12، ويبدأ القلب في النبض بشكل أسرع للتعويض عن انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء في الجسم، وهذه الاستجابة هي طريقة الجسم لمحاولة ضمان تدفق كمية كافية من الأكسجين عبر جميع أنظمة الجسم ووصولها إلى جميع الأعضاء.

6. ضيق التنفس

يتسبب فقر الدم الناتج عن نقص فيتامين ب 12 أيضًا في شعور الشخص بضيق التنفس، ويرتبط هذا بنقص خلايا الدم الحمراء وسرعة ضربات القلب.

7. ألم الفم

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على صحة الفم ويسبب مشاكل الفم التالية:

التهاب اللسان

طعم سيء في الفم

إحساس بالحرقان في الفم

تحدث هذه الأعراض بسبب انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى وصول كمية أقل من الأكسجين إلى اللسان.

8. مشاكل التفكير أو الاستدلال

قد يسبب نقص فيتامين ب12 مشاكل في التفكير، والتي يشير إليها الأطباء باسم ضعف الإدراك، وتشمل هذه المشكلات صعوبة التفكير أو الاستدلال وفقدان الذاكرة.

تشير بعض الأدلة إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين ب 12 وارتفاع خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر ومرض باركنسون.

وقد يكون انخفاض كمية الأكسجين التي تصل إلى المخ هو السبب في مشاكل التفكير والاستدلال.

9. مشاكل الصحة العقلية

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على مزاج الشخص وقد يؤدي إلى مشاكل الصحة العقلية.

على سبيل المثال، تشير أحد الأبحاث إلى وجود صلة بين نقص فيتامين ب 12 والاكتئاب، مما يشير إلى أن المستويات المنخفضة تزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

10. الغثيان والقيء والإسهال

يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على الجهاز الهضمي.

يعني نقص خلايا الدم الحمراء عدم وصول كمية كافية من الأكسجين إلى الأمعاء، وقد يؤدي نقص الأكسجين هنا إلى شعور الشخص بالمرض والمرض، والذي يسبب أيضًا الإسهال.

11. انخفاض الشهية وفقدان الوزن

نتيجة لمشاكل الجهاز الهضمي، مثل الغثيان، يفقد الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 شهيتهم، والذي يؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل.