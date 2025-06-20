موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة البحيرة

يتزايد سؤال الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة البحيرة عن نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ظهورها في عدد كبير من المحافظات,

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بعد اكتمال أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها على الفور.





الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال بوابة مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

وتقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عبر بوابة المديرية أو المدارس ويستطيع الطالب او ولي الأمر الحصول عليها من خلال رقم الجلوس والاسم فقط بعد الانتهاء من اعتمادها من قبل محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة يوسف الديب إلى أنه تم الانتهاء بالكامل من تصحيح أوراق الإجابات ورصد الدرجات كاملة ولكن لم يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية حتى الآن، وتحرص الوزارة على الدقة والشفافية بالاضافة إلى السرعة حتى يتم توفيرها للمواطنين في أسرع وقت، فور اعتمادها من المحافظ.





درجات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025

وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصل الدراسي الثاني:

- مادة اللغة العربية: 40 درجة

- مادة الرياضيات: 30 درجة

- مادة اللغة الأجنبية الأولى: 30 درجة

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

مادة العلوم: 20 درجة

ويكون مجموع المواد 140 درجة



وأدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الاول لامتحانات نهاية العام 31 من مايو الماضي مع اللغة العربية والتربية الدينية والثاني مع الدراسات الاجتماعية والهندسة والثالث مع الجبر والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والرابع مع العلوم والتربية الفنية والخامس والأخير مع اللغة الإنجليزية.



ويذكر أنه خلال الامتحانات قام وكيل الوزارة جولة تفقدية بادارة بندر دمنهور التعليمية للوقوف على انتظام سير الامتحانات وتوفير الجو الملائم للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر، واستقرار العمل بجميع اللجان ووصول جميع أوراق الأسئلة والاجابة في المواعيد المقررة والتي تفقد خلالها كل من لجنة مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات وعمر مكرم الثانوية.

128 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة



وأدى ما يقرب من 128 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الأربعاء الموافق 5 من مايو الماضي كما انتهوا من أداء الامتحانات في يوم 4 من يونيو الجاري، ومن المتوقع ظهور النتيجة في أسرع وقت بعد اعتمادها من محافظ البحيرة.



ويذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني بالشهادة الإعدادية العامة بالبحيرة يبلغ ١٢٤١٧٦ طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام ٥٧٤ لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية بالاضافة إلى ٤٦٢٢ طالبا وطالبة بالإعدادية المهنية يؤدون امتحاناتهم أمام ٢٣ لجنة بنطاق ١٤ إدارة تعليمية و٣٧ طالبا وطالبة صم وضعاف سمع يؤدون امتحاناتهم فى أربع لجان امتحانية بإدارت دمنهور _ كفر الدوار _ إيتاى البارود _ شبراخيت و١١ طالبا وطالبة مكفوفين يؤدون امتحاناتهم بلجنة واحدة بادارة دمنهور التعليمية.







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